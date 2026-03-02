Le trame delle puntate finali di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Zeynep Yilmaz farà ritorno ad Istanbul in seguito al divorzio da Alihan Tasdemir. Caner, invece, inizierà una storia d'amore con Kumru.

Yildiz fa arrestare Dogan

Yildiz inizierà una storia d'amore con Dogan in seguito alla morte di Halit. La donna scoprirà che l'uomo è stato protagonista un grave incidente stradale e per questo deciderà di denunciarlo, facendolo arrestare. Yildiz, intanto, partorirà una bambina dopo aver avuto il piccolo Halitcan da Halit.

La sorella di Zeynep darà alla nuova arrivata il nome di Yildiz Su. Allo stesso tempo, Dogan tornerà libero, giurando vendetta nei confronti di Yildiz. Per fare ciò, l'imprenditore stringerà un accordo con Ender.

Zeynep torna, Caner inizia una storia con Kumru

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Zeynep farà il suo ritorno ad Istanbul dopo aver divorziato da Alihan. La donna inizierà una nuova storia d'amore con Engin, dal quale avrà il suo lieto fine con la nascita di un bambino.

Inoltre grande attenzione sarà focalizzata su Kumru, che fingerà di essere povera per conquistare Selim. Una bugia che le costerà molto caro. Selim perderà la vita durante uno scontro con Dogan. La donna incontrerà poi Caner, del quale si innamorerà perdutamente.

Kumru riuscirà a sposare il fratello di Ender dopo aver superato molteplici disavventure. La donna vivrà un percorso di riscatto in seguito a numerose delusioni d'amore.

L'ultima scena si concluderà in modo molto amaro quanto poetico: Dogan sembrerà morire mentre gioca con la piccola Yildiz Su. Un momento che segnerà la fine delle vendette e il ritorno della pace. Kumru diventerà madre per la seconda volta mentre Yildiz ed Ender alleate si godranno la loro vita.

Sibel ha dimostrato di essere gelosa dell'avvicinamento tra Kaya e Leyla

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda ad inizio marzo su Canale 5, Kaya ha accompagnato Leyla a casa. Il gesto ha fatto preoccupare molto Sibel.

La donna gelosa ha detto all'avvocato che la sua amica è dal fidanzato durante una telefonata. Intanto Zehra ha ricevuto la notizia che il suo primo libro è andato tutto esaurito e per questo è già in ristampa. La donna è apparsa entusiasta della novità. Yildiz, invece, è finita in ospedale per essere sottoposta ad un parto cesareo. La donna insieme a Caner ed Ender hanno messo in atto un piano per smascherare Sahika. Yildiz ha finto di entrare in travaglio, sicura che la darklady avesse intenzione di falsificare il test del Dna. Halit si è arrabbiato con la moglie che però è riuscita a calmarlo.