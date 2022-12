Viola Bruni, negli episodi Un posto al sole in onda dal 26 al 30 dicembre, proverà a capire qualcosa in più circa i malesseri accusati da Manuel e Rosa. Nel frattempo, Nunzio dovrà cercare di allontanare Alice che non sembrerà disposta a farsi da parte. Intanto Mariella dovrà tentare di non farsi coinvolgere troppo dai problemi sentimentali di Sasà.

Un posto al sole, trame 26-30 dicembre: Alice decisa a conquistare Nunzio

Gli episodi di Un posto al sole che saranno trasmessi su Rai 3 dal 26 al 30 dicembre vedranno Cotugno vestire idealmente i panni di Scrooge, il personaggio del libro Canti di Natale di Charles Dickens.

L'uomo, proprio come il suddetto personaggio, la notte di Natale riceverà la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro. Grazie a questo avvenimento, scopriremo un incredibile segreto sul vigile.

Nel frattempo, Nunzio e Chiara parleranno dei loro progetti per il futuro, mentre Alice nutrirà la convinzione di poter davvero diventare una persona importante per Nunzio. La giovane, infatti, non si perderà d'animo e farà di tutto per conquistare il giovane Boschi.

Intanto, Renato, sempre più preoccupato per Niko, parlerà con Filippo, al quale confiderà tutte le sue preoccupazioni. Sartori, in questo frangente, sarà di grande supporto a Poggi aiutandolo a capire cosa fare e come comportarsi con suo figlio.

Un posto al sole, puntate 26-30 dicembre: Giulia cerca di risollevare il morale a Bianca

Giulia sarà decisa a risollevare il morale a Bianca e così la porterà in un luogo speciale. Qui, entrambe faranno un incontro che si rivelerà speciale tanto quanto il luogo. Nel frattempo, Nunzio, ora che Chiara è tornata a Napoli, cercherà in tutti i modi di tenere a distanza Alice.

Lei, però, non vorrà proprio saperne di mettersi l'anima in pace e farsi da parte e proverà a conquistarlo definitivamente.

Intanto, Antonio passerà tutta la mattinata con suo padre Eugenio mentre Viola si preparerà a dare una nuova lezione al piccolo Manuel. Di lì a poco, però, la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata.

Mariella, invece, sarà in cerca di aiuto per mettere un freno alla spropositata invadenza di Bice e Salvatore e per la prima volta darà ascolto a suo marito Guido, il quale, gli darà dei preziosi consigli per evitare di farsi travolgere dall'amico e dalla sorella di lui.

Viola scopre cosa causa i malesseri di Rosa e Manuel

Viola, nei prossimi episodi di Un posto al sole, grazie all'aiuto di Damiano, scoprirà cosa si nasconde dietro ai malesseri fisici accusati da Rosa e Manuel. I due scopriranno che la donna e il figlioletto sono vittime di un problema di salute abbastanza diffuso.

Intanto, Nunzio, avrà non poche difficoltà a gestire la sua relazione con Chiara e al contempo l'esuberanza di Alice, la quale, proprio non vorrà saperne di lasciarlo in pace.

La giovane Pergolesi, infatti, organizzerà una festa di Capodanno e inviterà anche lui e Chiara. Nunzio, non volendoci andare, proverà in tutti i modi a far cambiare idea a Chiara, che al contrario suo vorrebbe prendere parte alla festa.

Mariella, invece, cercherà di mettere in pratica il consiglio di Guido per non restare eccessivamente coinvolta dai problemi sentimentali di Sasà, ma non riuscirà affatto nell'impresa.

Alberto e Clara, dopo aver trascorso una settimana di puro relax in montagna, faranno ritorno a Napoli e si ritroveranno subito ad affrontare dei problemi visto che noteranno qualcosa di strano nella loro abitazione.