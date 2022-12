Cambio programmazione per Uomini e donne su Canale 5. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi subirà delle modifiche dovute alla pausa per la sosta natalizia.

La messa in onda, infatti, è prevista solo fino al prossimo 21 dicembre e nel corso delle ultime puntate di questo 2022, non ci sarà spazio per alcuna scelta finale dei tronisti in carica, così come avrebbero sperato i numerosi fan e spettatori social del programma di Canale 5.

Cambio programmazione per Uomini e donne: stop dal 22 dicembre

Nel dettaglio, le nuove puntate di Uomini e donne sono assicurate dal 19 al 21 dicembre 2022 su Canale 5.

Il cambio programmazione per la rete prenderà il via il prossimo 22 dicembre, quando inizierà lo stop in daytime per la consueta sosta natalizia.

Anche quest'anno, infatti, il programma non sarà in onda nel corso delle settimane delle festività, per lasciare spazio alla messa in onda di film e fiction.

In particolar modo, il 22 e 23 dicembre, alle 14:45 ci sarà spazio per la striscia del daytime di Amici 22 che verrà anticipata in vista del tutto eccezionale, per godere del buon traino lasciato dalla soap Terra Amara.

Dal lunedì successivo, invece, partiranno film e fiction in replica che terranno compagnia al pubblico durante il periodo delle festività in attesa del ritorno in video di Maria De Filippi.

Dal 22 dicembre lo stop di Uomini e donne per la sosta di Natale

Le nuove puntate di Uomini e donne, infatti, sono previste regolarmente a partire da lunedì 9 gennaio 2023, come sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio.

Nello stesso giorno tornerà anche il daytime di Amici 22 (la cui ultima puntata sarà trasmessa il 23 dicembre) e l'appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show feriale condotto da Barbara d'Urso.

Intanto, però, chi sperava di vedere almeno una delle scelte finali nel corso della ultime puntate di questo 2022 del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, resterà profondamente deluso e amareggiato.

Non sono previste scelte nelle ultime puntate di Uomini e donne 2022

Le anticipazioni delle ultime puntate di Uomini e donne dal 19 al 21 dicembre, rivelano che non ci sarà spazio per nessuna scelta finale in studio.

Le registrazioni delle scelte, fino a questo momento, non sono ancora avvenute. I fan speravano che nel corso dell'ultima registrazione, il tronista Federico Nicotera avrebbe fatto la sua scelta finale ma così non è stato.

In studio non si è minimamente parlato del percorso di Federico così come è calato il silenzio su quello di Lavinia Mauro.

Di conseguenza, quindi, tutto è rimandato al nuovo anno: tra gennaio e febbraio, infatti, i tre tronisti in carica saranno chiamati a svelare il nome della loro scelta finale e a congedarsi così dalla trasmissione, dove entreranno in scena nuovi volti pronti a mettersi in gioco.