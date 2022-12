Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso delle prossime settimane ci sarà spazio per il fatidico ritorno in studio della coppia composta da Ida e Alessandro.

Dopo la scelta finale che ha portato la dama siciliana ad uscire di scena dal cast della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, ecco che rimetteranno piede in studio per svelare al pubblico come sta procedendo la loro relazione.

Questo ritorno, permetterà alla dama siciliana anche di togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, col quale ha vissuto una storia d'amore "tormentata".

Ida ritorna in studio con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che per Ida e Alessandro arriverà il momento di tornare in trasmissione dopo la scelta finale che hanno preso di abbandonare in coppia il parterre del trono over e uscire di scena definitivamente.

Un annuncio spiazzante che aveva lasciato senza parole i fan e spettatori del talk show pomeridiano di Canale 5, dato che Ida era considerata l'erede di Gemma Galgani e qualcuno sospettava che il suo scopo fosse quello di occupare la poltrona in studio per anni, proprio come sta facendo la sua amica torinese.

Alla fine, invece, Ida ha sparigliato le carte in tavola e nel corso delle prossime puntate di questa edizione, tornerà in studio assieme ad Alessandro, per raccontare quanto sta succedendo fuori dallo studio tv.

Ida svela di aver sentito Riccardo dopo la scelta: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida e Alessandro confermeranno che, da quando hanno scelto di lasciare insieme la trasmissione di Canale 5, tutto sta andando nel migliore dei modi: quel feeling speciale che era nato in studio sta crescendo sempre più anche adesso che sono lontani dai riflettori mediatici.

Tuttavia, nel corso di questa nuova ospitata in tv, Ida Platano si è lasciata andare anche ad una amara confessione legata al suo ex storico Riccardo Guarnieri. La dama siciliana, infatti, per la prima volta ha svelato di aver sentito Riccardo subito dopo la scelta finale in studio.

Riccardo Guarnieri attaccato in studio: anticipazioni Uomini e donne

È stato il cavaliere pugliese a farsi sentire, dato che le ha mandato dei messaggi subito dopo la registrazione in cui Ida ha scelto di andare via dalla trasmissione con Alessandro.

Messaggi che hanno scatenato anche delle piccole incomprensioni (alla fine risolte) tra la dama e il suo nuovo fidanzato.

In studio, quindi, non mancherà un nuovo confronto tra Ida, Riccardo e Alessandro: il cavaliere pugliese sarà particolarmente criticato e attaccato per questo suo modo di fare anche dagli opinionisti.