Sono stati vari gli spunti di discussione che ha regalato il daytime di Amici in onda il 30 gennaio: Raimondo Todaro ha eliminato Eleonora dopo essersi reso conto che non era abbastanza pronta per partecipare al serale e le due ballerine Megan e Maddalena sono state convocate in studio per un motivo ancora non palesato in tv.

Inoltre i fan si sono accorti di un "avvicinamento" sospetto tra due alunni in casetta: è infatti cominciato a circolare un "frame" di Cricca e Isobel abbracciati sul divano.

Cricca e Isobel abbracciati sul divano

Nelle scorse ore i fan di Amici più attenti si sono accorti di un dettaglio che potrebbe avvalorare una tesi che alcuni portano avanti da giorni: tra due titolari della classe starebbe nascendo un'intesa speciale.

Le telecamere, infatti, hanno sorpreso Cricca e Isobel abbracciati sul divano: i due si sono visti di sfuggita, ma le immagini hanno mostrato nitidamente gli abbracci e le carezze che si stavano facendo mentre tutti gli altri erano preoccupati per Megan e Maddalena.

"Che succede?", "Oh, no", "Ma perché?", "Ci stanno facendo penare per il filmato sulla loro amicizia speciale", questi sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter quando è cominciato a circolare il "frame" di Cricca e Isobel abbracciati sul divano.

Da quando il cantante è rientrato nella scuola di Amici (era stato eliminato ma poi Lorella Cuccarini l'ha richiamato come sfidante dopo il "fatto grave" di Capodanno), molti fan si sono convinti che tra lui e la ballerina australiana ci sia qualcosa di più di un'amicizia.

Il titolare della classe, inoltre, ha anche raccontato di aver chiuso la storia d'amore che aveva prima di ottenere il banco.

Aggiornamenti sulle eliminazioni di Amici

La puntata di Amici di lunedì 30 gennaio era cominciata con una notizia che ha spiazzato i telespettatori. Raimondo ha chiesto un confronto immediato con Eleonora (avvenuto subito dopo la registrazione del 18° speciale), alla quale ha fatto sapere che non intendeva averla più in squadra.

A neppure un mese di distanza dal suo ingresso nella scuola, dunque, la ragazza è stata eliminata dallo stesso professore che le ha dato un banco dopo la pausa natalizia.

Todaro ha giustificato la sua scelta con i pochi miglioramenti che l'allieva ha fatto nelle ultime settimane, una crescita insufficiente per poter pensare di promuoverla alla fase serale.

La danzatrice di latinoamericano ha pianto ma ha compreso le parole del suo tutor, che ha ugualmente ringraziato per aver creduto in lei.

Amici, Megan e Maddalena convocate in studio

Il daytime odierno di Amici del 30 gennaio è cominciato con un'altra comunicazione. Un membro della produzione si è collegato con la casetta per convocare Megan e Maddalena in studio: sono stati i professori a chiedere alle due alunne di presentarsi agli Elios per un motivo che non è ancora stato svelato.

Nell'attesa di essere richiamate dagli addetti ai lavori, le ballerine sono rimaste in casa e hanno palesato tutta la propria preoccupazione: Svevi, in particolare, ha avuto una crisi di pianto anche quando si è accorta che nessuno dei suoi compagni si è avvinato a lei per rincuorarla.