Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di gennaio 2023. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne e Pomeriggio 5.

Le due trasmissioni del pomeriggio, contrariamente a quanto credevano la maggior parte degli spettatori e utenti social, saranno in onda solo a partire da lunedì 9 gennaio.

Slittano Uomini e donne e Pomeriggio 5: cambio programmazione Mediaset gennaio

Nel dettaglio, le vacanze natalizie per le trasmissioni di Canale 5 proseguiranno ancora per un po' di giorni.

In tanti si aspettavano di rivedere in onda l'appuntamento con Uomini e donne e Pomeriggio 5 a partire da lunedì 2 gennaio 2023, ma così non è stato.

Attualmente, infatti, il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset continua a fare a meno dell'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e con quello di attualità e cronaca condotto da Barbara d'Urso.

Il ritorno di Uomini e donne e Pomeriggio 5, infatti, slitta direttamente al prossimo lunedì 9 gennaio 2023, giorno in cui riprenderà la consueta programmazione del daytime di Canale 5.

Di conseguenza, dal prossimo lunedì pomeriggio, l'appuntamento con Terra Amara tornerà all'episodio singolo di programmazione e poi a seguire alle 14:45 ci sarà Uomini e donne.

Quando ritornano Amici 22, Uomini e donne e Pomeriggio 5 nel daytime Mediaset

Terminato il talk show dei sentimenti ci sarà spazio per il daytime di Amici 22: il talent show di Maria De Filippi, però, riprenderà la programmazione degli speciali domenicali a partire dall'8 gennaio.

Alle 16:40 invece ci sarà spazio per il breve daytime del Grande Fratello Vip e alle 16:50 la linea passerà alla soap spagnola, Un altro domani.

Alle 17:25, invece, la linea passerà a Barbara d'Urso e poi nel preserale ci sarà spazio per la nuova edizione di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis.

Per quanto riguarda, invece, la programmazione di prime time della rete ammiraglia Mediaset per questo inizio gennaio 2023, non è previsto il ritorno alla doppia puntata serale del Grande Fratello Vip 7.

GF Vip non raddoppia, torna C'è posta per te: cambio programmazione Mediaset gennaio

Il reality show condotto da Alfonso Signorini continuerà a mantenere l'appuntamento singolo in prime time, nella serata del lunedì.

La messa in onda di questa settima edizione del GF Vip andrà avanti fino al prossimo aprile, quando è prevista la finalissima in diretta su Canale 5 con la proclamazione del vincitore assoluto.

Al sabato sera, invece, a partire dal 7 gennaio ci sarà spazio per il ritorno di C'è posta per te [VIDEO], il people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi che anche quest'anno sarà pronto a far emozionare il suo affezionatissimo pubblico con nuove storie e ospiti d'eccezione pronti a mettersi in gioco.