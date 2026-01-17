Bernardo Cherubini ha convissuto con Helena Prestes e Javier Martinez per alcuni mesi (nella casa del Grande Fratello), e ha visto la loro amicizia trasformarsi in una profonda storia d'amore. In questi giorni, dunque, l'uomo si è voluto esporre per difendere gli Helevier dagli attacchi che continuano a ricevere dagli haters e lo ha fatto con un messaggio in cui ha invitato i due a fregarsene degli critiche e ad andare avanti per la loro strada.

Le dolci parole di Bernardo per gli Helevier

Gli haters non danno tregua a Helena e Javier, tant'è che quasi ogni giorno entrambi si espongono per difendere il loro rapporto da chi continua a metterlo in discussione.

Di recente, però, anche un altro ex concorrente del Grande Fratello ci ha messo la faccia per supportare la coppia ribattezzata gli Helevier: Bernardo Cherubini, infatti, sui social ha speso bellissime parole per gli ex coinquilini.

"Javier, quando avevo la tua età stavo con una ragazza bellissima e conosciuta. Hanno fatto di tutto per distruggerci, ma non ci sono riusciti", ha scritto l'uomo sui social.

Rivolgendosi anche alla modella con la quale ha sempre avuto una bella amicizia, l'ex gieffino ha aggiunto: "Siete più forti dell'invidia, andate avanti e fregatevene".

La gioia del fandom di Helena e Javier

Il messaggio di Bernardo ha colpito molto i fan di Helena e Javier, infatti sui social se ne è parlato parecchio in questi giorni.

"Chi li ha conosciuti sa quanto si amano", "Bernardo è speciale e sensibile, ha colto subito quanto si volessero bene", "Che persona meravigliosa", "Lui è stato poco nella casa, ma ha capito più di molti altri", "Troppo carino", "Bravo, ha sempre voluto bene a entrambi", "Proprio una brava persona", si legge su X in queste ore.

Il viaggio in Brasile

In questi giorni sul web si è parlato molto di Helena e del dramma che ha vissuto nelle ore in cui non aveva notizie del padre.

Stando a quello che è emerso, il signor Prestes avrebbe avuto un incidente in Brasile e si sarebbero perse le sue tracce dopo che è stato soccorso.

La modella ha preso il primo volo per San Paolo e proprio ora si trova nella città dove è nata e cresciuta e si sta prendendo cura del papà.