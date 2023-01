Davide Donadei finisce al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e donne, in queste ore, si è beccato un sonoro rimprovero da parte di una delle autrici di questa settima edizione.

Il motivo? Davide Donadei ha trasgredito le regole del gioco, provando a scrivere dei "messaggi in codice" su un pezzo di carta, credendo di non essere visto dagli autori del reality show.

Davide Donadei viola le regole del Grande Fratello Vip 7 e viene smascherato dall'autrice

Nel dettaglio, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Davide continua a portare avanti la sua "crociata" nei confronti di Oriana Marzoli.

Tra i due non corre affatto buon sangue e anche in questi giorni, l'ex tronista di Uomini e donne non ha perso occasione per puntare il dito contro la ragazza, sparlandone in compagnia di Antonella e Nikita.

Secondo Davide, Oriana starebbe seguendo un copione ben preciso all'interno della casa del Grande Fratello Vip: chiacchierando con Nikita, il ragazzo ha poi provato a dirle qualcosa di "segreto" e lo ha fatto cercando di comunicare con lei scrivendole qualcosa su un pezzo di carta.

In questo modo, quindi, Davide ha cercato di violare il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini, dato che una delle regole ferree vieta ai concorrenti di parlare in segreto.

'Penna e carta in magazzino, subito', Davide Donadei ripreso dall'autrice del GF Vip 7

Sta di fatto che, nel momento in cui Davide ha provato a comporre il suo "pizzino" da far leggere a Nikita, sia stato subito smascherato dall'autrice del Grande Fratello Vip, che non si è fatta problemi ad intervenire furiosamente, bacchettando e rimproverando il concorrente.

"Davide, penna e carta in magazzino. Subito. No, non lasciarli lì, portali subito", ha esclamato l'autrice ammonendo così Davide per l'infrazione appena fatta all'interno della casa di Cinecittà.

Insomma, l'ex tronista sembra aver rischiato grosso venendo meno ad una delle regole ferree del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Oriana e Nikita a rischio eliminazione dal Grande Fratello Vip 7

In attesa di scoprire se ci saranno ulteriori provvedimenti nei confronti di Davide Donadei, cresce l'attesa per la prossima puntata serale del Grande Fratello Vip 7, in programma lunedì 30 gennaio su Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci sarà l'esito del televoto di questa settimana, che vede coinvolta anche Oriana Marzoli.

La concorrente spagnola, assieme a Nikita e George è tra coloro che rischiano di essere eliminati dal cast di questa settima edizione. Chi avrà la peggio? Lo scopriremo nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini.