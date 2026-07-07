La Juventus risulta essere particolarmente attiva in queste sessione di calciomercato visto che intende rinforzare e rinnovare diversi reparti. John Stones essendo svincolato è stato proposto alla Continassa, ma il club non ha ancora preso una decisione sul possibile arrivo del difensore centrale. Tra i pali invece Zion Suzuki nelle ultime ore ha rifiutato l'offerta ricevuta da un club di Premier League.

Juve: le ultime novità di mercato

Il contratto di John Stones col Manchester City è terminato il 1° luglio 2026. Di conseguenza l'entourage del difensore centrale l'ha proposto alla Juve, ma alla Continassa stanno pensando se avanzare o meno una proposta al calciatore.

Hanno dimostrato interesse nei confronti del 32enne anche due club di Premier League, ma oggi non c'è nulla di concreto.

Per quanto riguarda la scelta del portiere, Zion Suzuki che sembrava destinato alla Premier League ha rifiutato l'offerta ricevuta dal Leeds. A questo punto è da valutare come si muoverà la Juve, visto che aveva preso informazioni sull'ingaggio e sul cartellino. Tarik Muharemovic invece risulta essere sempre più distante da Torino: la dirigenza infatti, non intende versare 40 milioni di euro nelle casse del Sassuolo.

Serie A: le ultime sugli altri club

In queste ore, Nicolò Zaniolo ha ricevuto un adeguamento di ingaggio da parte dell'Udinese e quindi il calciatore sembra essere destinato a restare in Friuli.

Al trequartista è stato proposto un salario tra 1,5 e 2 milioni di euro più bonus. La Roma ha invece chiesto informazioni su Pepe del Porto e su Alejandro Garnacho: il primo ha fatto molto bene al Mondiale con la sua Nazionale, mentre l'attaccante del Chelsea potrebbe arrivare in prestito. Per quanto riguarda il prolungamento di contratto di Paulo Dybala, è ormai in dirittura d'arrivo: il centravanti resterà fino al 2027 più opzione per un altro anno e percepirà un ingaggio di 2,5 milioni di euro all'anno più bonus. L'Inter ha mostrato interesse nei confronti del classe 2009 Abdul Alim Compaore attualmente nelle fila del Verona. Scott Mc Tominay piace molto al Real Madrid, ma il centrocampista scozzese sembra essere in dirittura d'arrivo per prolungare il contratto con il Napoli fino al 2030 con opzione per il 2031 e un aumento di ingaggio a 7 milioni all'anno (inizialmente era stato chiesto un salario pari a 10 milioni di euro annui).