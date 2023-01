Il post-puntata del Grande Fratello Vip 7 è stato ricco di tensioni e chiarimenti. Nikita Pelizon si è avvicinata a Milena Miconi e le ha chiesto come mai abbia deciso di nominare Antonella Fiordelisi: secondo la modella, la coinquilina non avrebbe mai dovuto nominarla se realmente la considera una sua amica. Certa del suo ragionamento, Nikita ha insinuato che Miconi abbia agito di strategia.

La nomination di Milena

Al termine della 30^ puntata, Antonella Fiordelisi è finita al televoto con Nikita, Davide e Albert.

Tra le persone che hanno dato un voto alla influencer campana, c'è stata anche Milena Miconi.

Quest'ultima nella nomination palesi ha spiegato di non avere gradito gli ultimi scontro tra Antonella e Donnamaria. Nonostante abbia invitato entrambi ad abbassare i toni e portarsi rispetto l'uno con l'altra, Milena ha sostenuto che Fiordelisi ha mancato di rispetto al "partner". Dal momento che Miconi vede in Antonella una delle sue figlie dal punto di vista caratteriale, ha pensato che tramite la nomination possa migliorare alcuni aspetti del suo carattere.

Le riflessioni di Pelizon

Nell'ultimo periodo Antonella e Nikita hanno instaurato un ottimo rapporto di amicizia.

Per questo motivo al termine della diretta, la modella triestina si è avvicinata a Milena e le ha fatto notare di aver sbagliato a nominare Fiordelisi.

Secondo il punto di vista di Nikita, Miconi se considera realmente Fiordelisi come sua figlia non avrebbe mai dovuta mandarla in un televoto dove rischia di uscire. Inoltre Nikita crede che Milena avesse dovuto affrontare l'argomento in separata sede.

Secondo la modella, la coinquilina avrebbe agito per strategia. Infine Pelizon è convinta che Milena dica sempre di non volersi schierare all'interno della casa, ma poi in sede di nomination puntualmente lascia intendere di avere delle preferenze.

La versione dell'attrice

Dopo aver ascoltato la coinquilina, Milena Miconi ha ribadito la versione dei fatti: "Per me conta il rispetto". La diretta interessata è convinta che Antonella ed Edoardo si siano mancati di rispetto. Per Milena, Fiordelisi dovrebbe migliorare alcuni aspetti del suo carattere, in quanto determinate insinuazioni nei confronti di un "partner" possono realmente ferire.

Miconi ha precisato di aver fatto una nomination a fin di bene, con l'intenzione che i "Donnalisi" possano realmente recuperare il loro rapporto.

Infine la diretta interessata ha negato di aver reagito per strategia: "Io sono vera rispetto a quello che sento". I concorrenti non sanno che il televoto della 31^ puntata non porterà alcuna eliminazione: il "vippone" più votato sarà immune e avrà il compito di condannare al televoto un altro concorrente.