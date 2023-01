Dopo i litigi degli ultimi giorni tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, quest'ultima sembra essere pronta a mettere un punto alla conoscenza nata all'interno del Grande Fratello Vip 7. Parlando con Attilio Romita, la influencer campana ha spiegato di voler iniziare a pensare più a sé stessa. Inoltre è convinta che il "partner" si sia fatto influenzare da alcuni suoi amici, per questo Edoardo avrebbe avuto un cambio repentino.

La riflessione della concorrente

Approfittando di una giornata di sole, Antonella ha raggiunto Attilio in giardino e si è lasciata andare ad alcune riflessioni sulla conoscenza intrapresa con Edoardo Donnamaria.

La concorrente è sembrata avere le idee chiare sul percorso da affrontare all'interno del Reality Show: "Devo pensare a me". Secondo il punto di vista della 24enne, non sempre affrontare il Grande Fratello Vip in coppia può portare dei vantaggi. Fiordelisi crede di essere maturata all'interno della casa di Cinecittà, a differenza di Edoardo: il giovane volto di Forum si sarebbe lasciato influenzare da alcuni suoi amici.

La gieffina è convinta che Edoardo in privato si comporti in modo dolce con lei, ma quando si trova insieme ai suoi amici spesso la prende in giro. Sulla base di quanto dichiarato ha spiegato che vorrebbe avere una relazione come quella dei suoi genitori, in cui entrambi si sostengono a vicenda: "Voglio un amore vero".

Inoltre Fiordelisi ha confidato di non riuscire più a capire Donnamaria: "Qual è la sua vera versione?". Infine la influencer ha ringraziato il giornalista, perché a differenza di altri concorrenti ha deciso di ascoltarla.

Fiordelisi: 'Quando sono molto ferita non torno come prima'

Ieri sera, Antonella Fiordelisi ha affrontato l'argomento con Antonino Spinalbese.

La diretta interessata ha ribadito di esserci rimasta male per l'atteggiamento assunto da Edoardo Donnamaria: "Sto così perché non lo vedo più mio complice". Secondo la influencer, Edoardo avrebbe messo al primo posto le amicizie nate all'interno del Grande Fratello Vip 7. Sulla base di quanto accaduto negli ultimi giorni la concorrente crede che lei e il giovane volto di Forum siano due persone completamente opposte.

Fiordelisi è sicura che tra lei ed Edoardo il rapporto non più recuperabile: "Quando sono molto ferita non torna più come prima". La 24enne ha confidato che, se torna lo fa solamente per vendicarsi.

Dopo averla ascoltata Antonino ha spiegato ad Antonella che non è vero che sono diversi. Secondo Spinalbese, i "Donnalisi" sono presi l'uno dall'altra ma per motivi caratteriali non sono disposti a cedere sulla propria posizione.