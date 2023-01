Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei, è tornata a parlare della relazione avuta con l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7. La giovane è stata punzecchiata da alcuni fan del Reality Show perché non ha speso alcuna parola sulla "linea della vita" del 25enne pugliese. Sui social, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha precisato di conoscere la storia del suo ex e si è augurata che dagli errori del passato Donadei possa diventare un uomo migliore.

Davide ha partecipato a Uomini e Donne nell'edizione 2020-2021: dopo un anno, si è rotto l'idillio d'amore.

Tra i due la relazione è giunta al capolinea per via dei numerosi tradimenti da parte dell'ex tronista pugliese.

Le parole dell'ex fidanzata di Davide

Durante la 28esima puntata del Grande Fratello Vip 7, Donadei ha fatto la sua "linea della vita" e ha parlato della sua infanzia difficile: il papà ha avuto seri problemi con la giustizia, quindi è cresciuto solo con la mamma e il fratello maggiore. Sui social, i telespettatori del reality show hanno notato il silenzio di Chiara Rabbi. Quest'ultima stufa di essere definita come una persona poco empatica ha fatto chiarezza sulla sua posizione: "Dissociarmi da tutte le situazioni non significa essere insensibile". La diretta interessata ha precisato di avere nel cuore la storia del suo ex fidanzato, anche perché la conosce molto bene.

Secondo il punto di vista di Chiara, Davide è vero e sincero solamente quando parla del suo passato difficile. A tal proposito la diretta interessata ha lanciato la prima stoccata al suo ex: "Tra la vita familiare e quella sentimentale ci passa molto".

Successivamente la giovane ha rotto il silenzio sull'infedeltà di Donadei: "Davanti a tanta sofferenza posso solo augurare che possa trovare la pace e la serenità imparando dai suoi errori".

Lo sfogo su chi ha reso noti i tradimenti

Chiara Rabbi si è augurata che un giorno Davide Donadei possa realizzarsi come padre e come uomo.

La giovane non ha mai parlato dei tradimenti subiti dal suo ex, la vicenda è stata resa nota dalla blogger Deianira Marzano. Chiara ha precisato di essere sempre stata abituata a lavare i panni sporchi in casa.

Per questo motivo non ha mai parlato dell'infedeltà del 25enne di Gallipoli. Rabbi sperava che il suo silenzio venisse apprezzato, invece è accaduto l'esatto opposto. Infine la giovane ha chiesto a tutti i fan e ai detrattori di rispettare il suo silenzio e non travisare le parole: "Non serve sputare veleno. L'indifferenza è la migliore arma".

A questo punto un ipotetico confronto tra Davide Donadei e la sua ex Chiara Rabbi al Grande Fratello Vip 7 sembra essere del tutto escluso.