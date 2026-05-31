Continuano le manovre in vista dell'apertura del calciomercato estivo. La Juventus pensa a Mauro Icardi, visto che si è appena svincolato dal Galatasaray. Ma non è il solo, perché Luciano Spalletti avrebbe pensato di portare alla Continassa Emerson Palmieri, attualmente in forza al Marsiglia. Per quanto riguarda l'Inter, alla dirigenza è stato proposto Harry Maguire.

Juve: i possibili colpi di mercato

In assenza della Champions League, la Juve è chiamata a rinforzare la squadra ma senza fare troppe follie sul mercato. Dunque la dirigenza bianconera dopo aver individuato i giocatori "sacrificabili" pensa come rinforzare la rosa.

A quanto pare c'è in atto un ritorno di fiamma con Mauro Icardi: l'attaccante argentino si è svincolato dal Galatasaray e conosce molto bene la Serie A. Dunque per Luciano Spalletti l'arrivo del 33enne potrebbe essere un ottimo innesto visto che già in passato l'attaccante era stato accostato ai bianconeri. Tra i giocatori su cui si sono accesi i riflettori c'è anche Emerson Palmieri, attualmente in forza al Marsiglia. Il 31enne ha un ottimo rapporto con il tecnico di Certaldo, visto che è stato da lui lanciato ai tempi della Roma. Dunque il laterale brasiliano arriverebbe volentieri. La trattativa potrebbe essere facilitata anche grazie all'agente, lo stesso di Douglas Luiz.

Alisson: lo scenario dopo l'esonero di Slot

Intanto uno spiraglio di luce arriva sul fronte dei portieri. La Juve per il dopo Di Gregorio ha messo nel mirino Alisson Becker ed ha incassato il sì del portiere brasiliano, ma il Liverpool ha iniziato a fare muro. A quanto pare lo scenario sembra essere destinato a cambiare, perché il tecnico Slot è stato esonerato dai Reds e anche buona parte della dirigenza potrebbe lasciare il club inglese. Dunque con il giocatore in scadenza di contratto al 2027 e lo stesso portiere che vuole tornare in Italia, la trattativa potrebbe riaprirsi.

Inter: offerto Maguire

Per quanto riguarda l'Inter, dall'Inghilterra Ausilio e Marotta hanno ricevuto una proposta per portare Harry Maguire alla corte di Christian Chivu.

Il difensore lo scorso aprile ha rinnovato il contratto con il Manchester United fino a giugno 2027. La stagione del 33enne non è stata particolarmente esaltante a causa dei diversi infortuni. Motivo per cui il giocatore ha spesso ricevuto delle critiche da parte dei tifosi.

Attualmente i nerazzurri intendono dare la priorità a Solet, tutto il resto può aspettare.

Calciomercato: il parere dei tifosi

In seguito alle voci di mercato i tifosi della Juve hanno espresso un loro pensiero. Un utente ha espresso il proprio malcontento sul possibile arrivo di Icardi e Emerson Palmieri: "La banda del riciclo". Un altro utente ha affermato: "Cos'avrebbe di più Emerson Palmieri di un Kostic?". Un altro utente ha aggiunto: "Ora dobbiamo iniziare tutta l'estate con questa storia del tira e molla con Alisson?".

Tra i tifosi nerazzurri invece c'è chi ha criticato Maguire: "Lasciamolo al Milan". Un altro utente ha invece affermato: "Trovo che sia l'inglese più sopravvalutato della storia. Solet mi piace, ma Maguire proprio no".