I telespettatori del Grande Fratello Vip 7 nelle scorse ore hanno notato che il conduttore del Reality Show Alfonso Signorini, su Instagram, ha messo un like a un video in cui Edoardo Donnamaria ha definito Antonella Fiordelisi come "finta".

In un secondo momento il presentatore ha rimosso tale like, ma alcuni utenti del web avevano già fatto lo screenshot e ora ipotizzano che avesse voluto in qualche modo schierarsi dalla parte di Edoardo.

Il like della discordia di Alfonso Signorini

In questo momento la relazione fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi pare vivere una fase di forte difficoltà.

I litigi fra i due sono cominciati al termine della 29^ puntata del Grande Fratello Vip: la ragazza non ha gradito che il suo “partner” prima abbia nominato Oriana Marzoli e poi si sia pentito. Da quel momento in poi discussioni tra i due sono iniziate a essere all’ordine del giorno, al punto che Fiordelisi ha definito Edoardo come un doppiogiochista e ha anche insinuato che le abbia messo le mani addosso durante un litigio.

Venerdì 27 gennaio, Antonella ha deciso di avere l’ennesimo confronto con Edoardo, chiedendogli a quale gioco stesse giocando e se per caso stesse seguendo un copione. Infine Antonella ha chiesto a Donnamaria se abbia riflettuto su quanto è accaduto tra loro in questi giorni.

A differenza delle altre volte, però, l'uomo ha rifiutato il confronto poiché è convinto che già sia stato detto tutto, dicendole anche "Sei finta”.

Il video di tale discussione è stato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del GF Vip e fra i like è spuntato per diversi minuti anche quello di Alfonso Signorini. Successivamente il presentatore televisivo ha rimosso il like, ma alcuni utenti avevano già fatto lo screenshot.

In queste ore quindi, sui social, diversi fan del reality stanno ipotizzando che Signorini abbia in qualche modo voluto apprezzare quando detto da Edoardo nella discussione con Antonella. Anche se ovviamente questa è solo un'interpretazione, visto che il like potrebbe anche essere stato messo per errore.

Non è escluso che nella prossima puntata serale del Grande Fratello Vip 7, in onda su Canale 5 questo lunedì 30 gennaio, in qualche modo possa essere trattata anche la vicenda di questo like (messo e poi tolto) del conduttore, nell'ambito del racconto di tutto quanto è accaduto tra Antonella ed Edoardo Donnamaria negli ultimi giorni.