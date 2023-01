Marcello e Adelaide saranno sempre più vicini e negli episodi Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal 23 al 27 gennaio, si lasceranno andare alla passione. Maria e Vito si scambieranno il loro primo bacio e il giovane racconterà il suo segreto ad Alfredo, mentre Gemma passerà una bella serata con Carlos, ma sarà turbata da Marco. Intanto Tancredi farà di tutto per allontanare Matilde e Vittorio, e Clara si vedrà costretta a rinunciare alla gara ciclistica.

Il Paradiso delle signore, trame 23-27 gennaio: Clara rinuncia alla gara di ciclismo

Maria uscirà con Vito e passerà una splendida serata: la sua felicità sarà visibile a tutti. Al contrario Clara, come si evince dagli spoiler de Il Paradiso delle signore relativi alle puntate in onda dal 23 al 27 gennaio, sarà molto delusa per aver dovuto rinunciare alla gara ciclista alla quale tanto teneva. Nel frattempo Marcello proporrà un nuovo progetto alla contessa, mentre Gemma riferirà a Roberto di essere un po' turbata dalla presenza di Marco. Umberto, intanto, sospetterà che dietro alla decisione di Adelaide di vendere Palazzo Andreani ci sia qualcos'altro, ma non riuscirà a capire di cosa si tratti.

Ludovica proporrà a Flora di organizzare una festa di fidanzamento a quattro e lei parlerà della sua proposta a Umberto. Irene, invece, metterà in atto un piano per far sì che Vito e Maria restino soli e finalmente si bacino.

Anche Armando farà la sua parte, spingendo Lamantia a dichiararsi. Poco dopo Flora non potrà non sentirsi molto delusa dal fatto che Umberto non voglia unirsi alla festa di fidanzamento di Ludovica e Ferdinando, ma cercherà di non farlo capire all'amica.

Nel frattempo Carlos proverà a insistere con il corteggiamento nei confronti di Gemma, la quale non sembrerà molto convinta di dargli una possibilità, mentre Vittorio renderà nuovamente protagoniste le Veneri della copertina del Paradiso Market. Più tardi Umberto scoprirà qualcosa su Marcello, che lo farà insospettire ancor di più sul conto del ragazzo, e intanto tra il barista e la contessa l'intesa crescerà sempre più.

Il Paradiso delle signore, puntate 23-27 gennaio: Vito e Maria si baciano

Marcello riuscirà a vendere Palazzo Andreani e per festeggiare offrirà una colazione speciale ai suoi amici Salvo e Armando. Nel frattempo Maria e Vito, finalmente, si scambieranno il loro primo bacio e la giovane stilista ne sarà molto felice. Il contabile, invece, avrà ancora timore di confessarle la verità su di lui. Nel frattempo Tancredi, per poter stare vicino a Matilde, deciderà di presenziare all'intero processo di creazione della nuova copertina del magazine del Paradiso delle signore. Irene, intanto, parlerà con Alfredo e gli dirà di smetterla di insistere con Clara, affinché lei si dedichi completamente al ciclismo.

La ragazza quando lo scoprirà si arrabbierà molto con l'amica.

Flora rimarrà piacevolmente sorpresa da Umberto il quale, proprio nel momento in cui non se lo aspettava più, darà il suo consenso alla festa di fidanzamento a quattro. Carlos manderà a Gemma un invito per la festa di fidanzamento di Ludovica-Torrebruna e Flora-Umberto per la sera successiva. Maria dirà a Irene che sarebbe meglio se chiedesse scusa a Clara per essersi intromessa sulla questione relativa al ciclismo. Vito, intanto, racconterà ad Alfredo il segreto che mantiene da quando è arrivato al Paradiso. Palma riceverà una visita a sorpresa da parte di una vecchina che le chiederà di scrivere per lei una misteriosa lettera. L'anziana donna si scoprirà essere la nonna di Elvira.

Marcello e Adelaide si lasceranno andare alla passione

L'intesa tra Marcello e Adelaide crescerà sempre di più, e il giovane, nel corso degli episodi de Il Paradiso delle signore, nel vedere la contessa in difficoltà, le proporrà di fare un viaggio insieme. Umberto sarà molto felice per essere riuscito a comprare Palazzo Andreani e si incontrerà con Tancredi. Quest'ultimo gli dirà che vuole accelerare la messa in atto del suo piano per allontanare definitivamente Matilde da Vittorio. A quanto pare, l'uomo riuscirà nel suo intento, visto che guadagnerà sempre più punti con la consorte, mentre Conti proverà ad allontanarla per non soffrire.

Adelaide e Marcello escogiteranno un piano per far ingelosire i rispettivi ex partner nel corso della festa di fidanzamento di Ludovica e Flora.

I due riusciranno nel loro intento, ma la serata terminerà in maniera inaspettata, visto che si lasceranno andare alla passione. Gemma, intanto, sembrerà passare una bella serata al Circolo con Carlos, ma poi arriverà Marco e il suo umore cambierà di colpo. Vito si preparerà ad andare a cena a casa delle ragazze e avrà l'intenzione di parlare a Maria del suo passato.