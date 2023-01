Le travolgenti avventure dello sceneggiato turco Terra Amara, continuano a far vivere tante emozioni al pubblico italiano. Gli spoiler di ciò che accadrà nei futuri episodi in onda su Canale 5, raccontano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) farà un gesto del tutto inaspettato, poiché tradirà la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) con la dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral). A proposito della madre di Adnan (Ömer Fethi Canpolat), invece rischierà di perdere la vita a causa di un terribile incidente stradale.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha scopre la tresca clandestina tra Demir e Umit

Nelle nuove puntate della soap opera, ci sarà l’ingresso della dottoressa Umit che lavorerà all’ospedale di Cukurova. Quest’ultima farà breccia nel cuore di Demir, che arriverà a intraprendere una tresca clandestina a tutti gli effetti all’insaputa della moglie Zuleyha. La verità verrà presto a galla, dato che la protagonista principale della serie televisiva finirà per sorprendere il marito tra le braccia della collega di Mujgan (Melike İpek Yalova): Altun su tutte le furie per tutte le punizioni di Yaman, non perdonerà il tradimento dello stesso. A questo punto Zuleyha pianificherà la sua partenza, dopo essersi fatta creare dei documenti falsi per rifarsi una nuova vita in Europa.

Successivamente Umit stufa di essere l’amante di Demir sarà decisa a ufficializzare la loro storia d’amore, invece Zuleyha a seguito del decesso di Yilmaz (Uğur Güneş) rimarrà al fianco del marito per il bene del suo bambino.

Altun ha un grave incidente stradale, Umit decisa a far finire il matrimonio di Yaman e Altun

Umit non appena Yaman a sorpresa metterà fine alla loro relazione extraconiugale, si recherà alla villa dello stesso con l’obiettivo di far venire a galla la sua infedeltà: la donna durante il tragitto vedrà la rivale Zuleyha coinvolta in un grave incidente stradale.

La collega di Mujgan dopo aver mostrato indifferenza all’accaduto farà soccorrere la rivale, che verrà prontamente ricoverata d’urgenza in ospedale: purtroppo le condizioni di Zuleyha saranno abbastanza preoccupanti, visto che Altun si troverà a lottare tra la vita e la morte.

La situazione medica della moglie di Demir non sarà rassicurante neanche dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico delicato.

Yaman prometterà di rimanere per sempre al fianco della sua amata, e quindi di non avere ulteriori incontri clandestini con la sua amante. A questo punto Yaman verrà a conoscenza che Zuleyha ha perso un figlio, mentre Umit non mollerà affatto la presa: quest’ultima vorrà spingere Demir a lasciare la moglie per viversi alla luce del sole il loro amore.