Ci saranno tante novità in occasione dei nuovi episodi di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che Demir Yaman tradirà la moglie e trascorrerà dei momenti di passione con la dottoressa Umit, mentre sua moglie Zuleyha Altun lotterà tra la vita e la morte nel bosco.

Terra amara, anticipazioni: Demir e Umit travolti dalla passione, Zuleyha cade in una trappola per animali

Le anticipazioni di Terra amara annunciano che Demir vivrà una situazione piacevole, mentre la moglie si troverà in pericolo

Tutto prenderà il via quando Zuleyha si ritroverà nel mezzo della foresta a chiedere disperatamente aiuto dopo essere caduta.

La ragazza non potrà muoversi dopo che il suo piede rimarrà incastrato in una trappola per animali. Mentre Altun lotterà per la sua vita, Demir e Ümit verranno travolti dalla passione.

A Villa Yaman saranno preoccupati per la sua scompara e Sermin scoprirà che suo cugino ha detto una bugia: non ha avuto alcun incontro con la segretaria e non si è recato ad Ankara. La moglie di Sabahattin avrà il sospetto che il ricco imprenditore stia tradendo Züleyha con un'altra donna.

Nel bosco Zuleyha chiederà a gran voce aiuto, ma nessuno riuscirà a sentirla. Gli uomini di Fekeli intanto usciranno a cercarla, ma giungeranno in villa dicendo di non averla trovata da nessuna parte.

Fekeli e Fikret si mettono sulle tracce di Altun

Nelle puntate di Terra amara, Umit e Demir passeranno una giornata insieme. I due amanti si lasceranno andare a manifestazioni d'affetto, mentre sfrutteranno le ultime ore del loro viaggio.

Fikret verrà raggiunto dalla notizia della scomparsa di Zuleyha. Raggiungerà il cotonificio dove avrà un confronto con Fekeli, dove gli ribadirà di non avere niente a che fare con quanto successo alla ragazza, sebbene abbia avuto uno scontro con lei dopo che lo aveva pedinato per le vie di Adana.

Per questo motivo, Fikiret porterà l'anziano impresario nel luogo dove ha visto Zuleyha per l'ultima volta, e i due uomini arriveranno a pochi metri dal punto in cui si trova Altun, che però non riuscirà a farsi sentire, stremata dalle sue condizioni.

Yaman scopre che sua moglie è scomparsa da diversi giorni

Demir e Umit torneranno a Cukurova dopo un weekend passato insieme.

La direttrice dell'ospedale si rammaricherà per essere tornata a casa, ma il suo amante la rassicurerà: è intenzionato a chiedere a Zuleyha il divorzio. Nel mentre Yaman chiamerà a casa e Sevda lo informerà del fatto che Zuleyha non si va viva da due giorni.

Demir, sconvolto, se ne andrà via.