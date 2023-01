Proseguono le anticipazioni di Terra Amara. Saranno tanti i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori durante le puntate che andranno in onda dal 9 al 14 gennaio su Canale 5. Yilmaz si riprenderà dopo la sparatoria in cui è stato colpito da Demir e si chiederà come mai Zuleyha l'abbia raggiunto a casa, ma poi deciderà di andare alla ricerca di Mujgan, riuscendo a fermarla prima che lei possa partire con sua madre. Zuleyha verrà punita da Demir con l'allontanamento del figlio e per questo scriverà una lettera ad Akkaya in cui gli confesserà che Adnan è suo figlio, per poi tentare di togliersi la vita.

Hunkar salverà la nuora, ma la manderà in un ospedale psichiatrico. Il tutto mentre Demir sarà in carcere, ma una volta uscito sarà proprio lui a riportare la moglie a casa.

Zuleyha tenta di togliersi la vita

Le anticipazioni di Terra amara, relative alle puntate in onda da lunedì 9 a sabato 14 gennaio, prendono il via dal risveglio di Yilmaz dopo il coma. Akkaya si domanderà il motivo per cui Zuleyha sia andata da lui il giorno della sua festa di fidanzamento e Fekeli confermerà che la donna probabilmente voleva protezione dal marito. Hunkar e Fekeli verranno chiamati dal comando di polizia, dopo che Huseyin si costituirà affermando di aver sparato per vendicarsi del licenziamento subito in precedenza.

Disperata per la scelta di Demir di allontanarla da Adnan, Zuleyha scriverà una lettera per confessare a Yilmaz che il bimbo è suo e poi proverà a togliersi la vita, ma Hunkar la salverà con l'aiuto di un medico. La signora Yaman, successivamente, deciderà di mandare la nuora in un ospedale psichiatrico, e lo farà con l'aiuto di Saniye e Gaffur.

Ignaro di tutto, Yilmaz si farà accompagnare da Fekeli alla ricerca di Mujgan, anche se il padrino tenterà di far capire al suo figlioccio che in realtà il suo cuore appartiene ancora a Zuleyha.

Mujgan torna in paese con Yilmaz

Demir verrà arrestato per aver sparato a Yilmaz e riceverà la visita di Cengaver, ma non ne sarà contento.

Yilmaz chiederà a un'amica di Mujgan di rivelare il posto in cui si trova la fidanzata. Lei non glielo dirà, ma Yilmaz capirà che la dottoressa è a Istanbul e sta per partire per l'America, ma Yilmaz bloccherà Mujgan prima che possa lasciare il paese con la madre. Mujgan litigherà con la mamma e deciderà di dare un'altra possibilità ad Akkaya, e tornerà in paese con lui e Fekeli.

Quest'ultimo deciderà di rilasciare una deposizione a favore di Demir. Hunkar scoprirà cosa è successo al figlio tramite Fekeli. Una volta scarcerato, Demir tornerà a casa e riporterà anche Zuleyha, nonostante Hunkar non approvi la cosa. È stata Seher a rivelare al padrone in quale ospedale si trovava Zuleyha. In casa Yaman la tensione sarà alle stelle, invece a casa di Fekeli tutto sembrerà andare bene dopo molto tempo.