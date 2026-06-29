Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 6 al 10 luglio svelano che Erim tratterà con freddezza Yildiz e deciderà di lasciare la casa di suo padre per trasferirsi da Ender.

Erim infastidito da Yildiz

Le anticipazioni degli episodi di Forbidden Fruit che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio prendono il via dall'organizzazione da parte di Sahika della festa di compleanno del fratello Kaya. La donna, subdolamente, inviterà anche Kerim, Yildiz e Halit con il preciso obiettivo di seminare discordia tra i tre e anche per infastidire Ender.

Durante il party, Yildiz non potrà non notare il comportamento distaccato ed infastidito di Erim nei suoi confronti. Urtato dalla presenza di Yildiz, Erim arriverà a versarle addosso un drink, venendo così aspramente rimproverato dal padre Halit. In seguito a questo episodio, Erim deciderà di trasferirsi a casa di sua madre. Qui, Ender capirà subito che qualcosa disturba suo figlio e mettendo in atto un piano astuto riuscirà a farsi rivelare dal figlio i motivi del suo fastidio nei riguardi di Yildiz.

Halit indaga su Yildiz e Kerim

Nel frattempo, Halit deciderà di ingaggiare un investigatore privato affinché segua Yildiz e dimostri che quest'ultima si sta vedendo segretamente con Kerim. Frattanto, Zehra terrà d'occhio Mert per assicurarsi che l'uomo faccia fruttare i soldi di Asuman.

Infine, Halit, avendo le prove della frequentazione di Yildiz e Kerim deciderà di portare avanti un piano di vendetta ma Sahika interverrà mandando tutto all'aria.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Yigit si è dimostrato furioso con i suoi genitori accusandoli di aver compromesso, con il loro divorzio inaspettato, la sua relazione con Lila e per questo ha comunicato loro la decisione di raggiungere la ragazza negli Stati Uniti. Il piano di Sahika di allontanare Yildiz ed Ender ha dato i suoi primi frutti: sentendosi tradita da colei che riteneva un'amica, Ender, dopo aver macchiato volontariamente il suo vestito ad una cena, ha giurato vendetta a Yildiz e a tutti quanti i presenti, pronta a fra di tutto per riprendersi ciò che è suo.