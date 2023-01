A Uomini e donne è arrivato un nuovo cavaliere che ha subito conquistato molte dame del parterre. Si tratta di Alessandro, il 53enne dagli occhi azzurri di San Giorgio a Cremano. Nella vita lavora nella ristorazione, ama i viaggi e le moto, e sin dal suo arrivo è stato conteso da Gemma Galgani e Paola. Dalle anticipazioni su ciò che è già stato registrato, si viene a sapere che anche Cristina metterà gli occhi su di lui.

Chi è il nuovo cavaliere Alessandro: 53 anni, lavora nella ristorazione

Nelle ultime puntate prima della pausa natalizia, il pubblico di Uomini e donne ha fatto la conoscenza di un nuovo cavaliere.

Si tratta di Alessandro di 53 anni, che arriva dalla provincia di Napoli, più precisamente da San Giorgio a Cremano. Al momento non si hanno molte informazioni su di lui. Durante la sua presentazione, si è però scoperto che è divorziato e non ha figli. Lavora nella ristorazione ed è giunto nel programma per cercare una donna che gli dedichi del tempo e che non stia con lui solo nel weekend. La troverà proprio a Uomini e donne?

U&D, Paola e Gemma si contendono Alessandro

Il nuovo cavaliere ha catturato subito l'attenzione delle dame, in particolare di Gemma e Paola. Con entrambe ha ballato nello studio di Uomini e donne, rimanendone affascinato a sua volta. Messo alle strette da Maria De Filippi, Alessandro si è tolto "dall'impiccio" accettando di fare un aperitivo con la dama torinese e successivamente una cena con Paola.

Secondo le anticipazioni su ciò che è stato registrato in queste festività natalizie, si sa che Alessandro sarà uno dei protagonisti delle nuove puntate di Uomini e donne. Oltre a Gemma e Paola, anche Cristina, Pamela e Desdemona si mostreranno interessate a lui.

Uomini e donne: Alessandro ama le moto e i viaggi

Di Alessandro si sa anche che è amante dei viaggi.

Lui stesso ha dichiarato di aver viaggiato molto e di aver vissuto all'estero. Ama le moto e la scorsa estate ha fatto un tour in Albania. In attesa di scoprire ulteriori informazioni su di lui, si sa che nelle nuove puntate, che andranno in onda su Canale 5 a breve, Alessandro avrà un'accesa lite con Paola. In studio i due racconteranno la loro uscita e il cavaliere dirà che tra loro c'è stato un bacio a stampo.

Paola si arrabbierà in quanto Alessandro non avrebbe raccontato la verità. Verrà fuori che Paola e Alessandro sono stati in intimità. La dama, delusa dal cavaliere, uscirà dallo studio in lacrime. La loro conoscenza terminerà in malo modo, ma per Alessandro ci saranno altre dame pronte a frequentarlo. Oltre a Gemma, anche Pamela, Desdemona e Cristina metteranno gli occhi su lui. Insomma, il nuovo cavaliere sembrerà aver fatto strage di cuori.