Chi è Claudio, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne, che ha subito attirato la curiosità di Tina Cipollari e non solo. Come da lui dichiarato, l'uomo è un conte e possiede molte proprietà immobiliari, tra cui una casa a Cortina. L'opinionista, sentendo tutto ciò, si è "proposta" visto che è ancora single. Non è ancora chiaro se Tina stia scherzando o faccia sul serio. Di certo c'è il fatto che la new entry ha un debole per l'opinionista.

Un conte a Uomini e donne: si tratta del 68enne Claudio

Da qualche settimana a Uomini e donne è giunto un nuovo cavaliere.

Si tratta di Claudio, un distinto signore di 68 anni, vedovo e con origini nobili. Si è scoperto che è un conte e che ha lavorato prima in borsa, per poi dedicarsi all'azienda agricola del nonno trasformandola in un agriturismo. Dalla sua presentazione, e attraverso le domande fatte da Tina Cipollari, possiede 16 appartamenti che affitta. Non intestati direttamente a lui, ma a una società immobiliare intestata a lui e al fratello.

Chi è il nuovo cavaliere di U&D: ha due figli e molte proprietà immobiliari

Sempre attraverso la sua presentazione a centro studio, si è venuti a sapere che Claudio ha due figli ormai grandi e indipendenti economicamente. Nella sua vita ha avuto due grandi amori. Ora ha deciso di rimettersi in gioco e ritrovare le stesse emozioni nel programma di Maria De Filippi.

Attraverso le domande curiose e irriverenti di Tina, si è scoperto che Claudio ha speso molto in passato per una donna: ha confessato di essere arrivato a spendere 15.000 euro per un orologio con diamanti e 20.000 euro per un anello con diamante e zaffiro.

Claudio e il debole per Tina Cipollari

L'elenco dei beni e delle proprietà del nuovo cavaliere di Uomini e donne non sono finiti.

Oltre all'agriturismo con due piscine, ristorante, discoteca, parco giochi e quant'altro, il 68enne possiede altre due case: una al mare e una in montagna, a Cortina. Sentendo questo elenco, Tina Cipollari si è proposta a Claudio come pretendente, forte anche del fatto che Claudio abbia subito mostrato di avere un debole per lei.

Anche in una delle ultime puntate trasmesse su Canale 5, Claudio non ha nascosto l'attrazione per l'opinionista. Quest'ultima ha dato vita a un siparietto con il cavaliere che ha spiazzato pure i telespettatori. Pure Maria De Filippi non ha capito se Tina stesse facendo sul serio oppure no. L'opinionista è sembrata disposta a volerlo frequentare. Starà scherzando o farà sul serio? Se ne saprà di più con il prosieguo delle puntate, potrebbe essere solo un modo per mettersi in competizione con Gemma, visto che anche la 72enne di Torino è interessata a Claudio.