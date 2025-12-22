Nel finale della seconda stagione della soap La forza di una donna Azmi Denizer (Kuzey Yücehan) compirà un gesto estremo dopo aver ucciso Suat e Nezir. Il fratello di Munir si toglierà la vita sparandosi un colpo in testa sotto gli occhi terrorizzati del fratello il quale cercherà inutilmente di salvarlo. Una triplice tragedia che cambierà per sempre le vicende dei protagonisti di questa appassionante dizi turca.

Azmi uccide Suat e Nezir

Una triplice tragedia scuoterà le trame finali della seconda stagione che vedranno l’addio a tre personaggi chiave della dizi turca, ovvero Suat, Nezir e Azmi. Tutto avrà inizio quando Nezir scoprirà che Suat ha privato con l'inganno Sarp di tutti i suoi beni, facendogli credere che sia stato Nezir a volere tutto ciò.

Korkmaz non riuscirà a sopportare questo affronto e convicerà Suat e il suo braccio destro Munir alla villa. Quando arriveranno, il malvivente si scaglierà contro Suat accusandolo di aver ridotto in povertà Sarp, Bahar e i bambini e darà ordine ad Azmi di ucciderlo. Il braccio destro di Nezir eseguirà l'ordine e sparerà un colpo di pistola in pieno petto a Suat uccidendolo. Il fratello di Munir, subito dopo, si rifiuterà di eseguire un ulteriore ordine impartito dal suo capo che vorrà che lui uccida anche il fratello Munir. Azmi si ribellerà e sparerà invece a Nezir che cadrà a terra morendo in pochi istanti.

Azmi muore sotto gli occhi di Munir

Azmi non riuscirà a perdonare se stesso per tutti i crimini commessi in tutti questi anni alle dipendenze di Nezir.

L'uomo, a sorpresa, rivolgerà la pistola contro se stesso e si sparerà un colpo alla testa sotto gli occhi terrorizzati del fratello Munir. Quest'ultimo cercherà di soccorrerlo ma sarà tutto inutile. Azmi perderà la vita proprio come è accaduto poco prima a Suat e Nezir. Saranno tre morti che condizioneranno le trame future de La forza di una donna a cui si aggiungerà anche quella di Hatice che perderà la vita proprio nelle ultime scene della seconda stagione a causa di un incidente stradale.

La forza di una donna si ferma il 25 e 26 dicembre

In La soap turca che narra le vicende di Bahar continuerà a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 anche durante le festività natalizie fatte eccezione per i giorni di Natale e di Santo Stefano.

La forza di una donna si ferma il 25 e il 26 dicembre così come le altre soap di Canale 5 per lasciare spazio a film e programmi natalizi. La serie turca tornerà in onda già a partire da sabato 27 dicembre e proseguirà con la sua normale programmazione per tutto il periodo delle feste. Mediaset non può e non vuole rinunciare a un prodotto che regala alla rete ascolti eccellenti con una media giornaliera di 2 milioni di telespettatori e picchi di share del 25%.