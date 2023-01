Ida e Alessandro tornano in studio a Uomini e donne per la registrazione del 28 gennaio? In queste ore, la coppia nata quest'anno nel parterre del trono over, ha lanciato una serie di indizi social, i quali lascerebbero pensare ad un possibile rientro nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Un ritorno che potrebbe essere dettato dalle recenti dichiarazioni al vetriolo di Riccardo Guarnieri nei confronti della sua ex fidanzata Ida e del suo nuovo compagno.

Ida e Alessandro ospiti nella registrazione di Uomini e donne del 28 gennaio?

Nel dettaglio, l'appuntamento con la nuova registrazione di Uomini e donne è in programma questo sabato 28 gennaio 2023.

I protagonisti del trono classico e over si ritroveranno in studio per le riprese delle nuove puntate del talk show che saranno poi trasmesse durante il mese di febbraio su Canale 5.

Tra gli ospiti di questa registrazione potrebbe esserci la coppia composta da Ida e Alessandro. Questa mattina, infatti, i due hanno postato delle stories sibilline sui social, in cui annunciavano che ci sarebbe stata una sorpresa nel pomeriggio.

Successivamente, sempre sui social, la coppia nata nel parterre del trono over, è stata paparazzata in aeroporto, in procinto di partire.

Ida e Alessandro tornano a Uomini e donne per un confronto con Riccardo?

Non si esclude, quindi, che i due siano diretti a Roma per partecipare alla nuova registrazione di Uomini e donne e rendersi protagonisti di un confronto con Riccardo Guarnieri.

L'ex di Ida, in una recente intervista rilasciata al magazine della trasmissione, aveva puntato il dito contro Alessandro, accusandolo di essere una persona infantile e immatura.

Non mancò una frecciatina nei confronti di Ida per questa decisione fatta in trasmissione e, secondo Riccardo, non avrebbe scelto un vero uomo, come quello che ha sempre sostenuto di voler avere al suo fianco.

Possibile che, questo pomeriggio, Ida e Alessandro si toglieranno qualche sassolino dalle scarpe contro Guarnieri?

In attesa di scoprire se questo confronto si concretizzerà nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, la nuova registrazione di Uomini e donne del 28 gennaio è particolarmente attesa dal pubblico anche per le novità che riguarderanno il trono classico.

La scelta di Federico nella registrazione di Uomini e donne del 28 gennaio?

Al centro dell'attenzione, infatti, potrebbe esserci la tanto attesa scelta finale di Federico Nicotera. Il tronista, da ormai diverse settimane, sta portando avanti la frequentazione con Alice e Carola, le due pretendenti giunte al rush finale di questo percorso.

E, proprio durante le riprese di questo sabato pomeriggio, Federico Nicotera potrebbe arrivare a maturare una scelta finale e svelare così il nome della ragazza con la quale intende abbandonare lo studio per costruire un futuro lontano dai riflettori mediatici.

Una registrazione che si preannuncia già attesissima dai fan e, non si esclude che dopo la presentazione di Nicole, possa esserci spazio anche per la presentazione di nuovi tronisti.

Settimana trionfante per Uomini e donne: è sempre boom di ascolti su Canale 5

Intanto, anche l'ultima settimana di messa in onda del talk show Mediaset, è stata trionfate dal punto di vista degli ascolti televisivi e delle visualizzazioni in streaming.

Sono stati quasi tre milioni gli spettatori che, solo nel pomeriggio di Canale 5, hanno seguito le vicende dei vari protagonisti del talk show di Maria De Filippi, tanto da permettere alla rete ammiraglia del Biscione di conquistare punte che hanno sfiorato il muro del 30% durante la messa in onda.