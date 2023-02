Venerdì 17 febbraio è stato registrato lo speciale di Amici che verrà trasmesso in televisione domenica 19. Le anticipazioni riportano che tre allievi hanno ottenuto la maglia del serale, mentre altri si sono distinti nelle gare ma hanno ricevuto il "no" dei rispettivi insegnanti.

Wax, ad esempio, è risultato primo per la giuria, ma non ancora idoneo al prime time per Arisa.

Aggiornamenti sui verdetti di Amici

Le anticipazioni della 21ª registrazione di Amici sono numerose: su suggerimento di Maria De Filippi, i professori hanno iniziato ad assegnare diverse maglie oro, promuovendo così alla prossima fase alcuni ragazzi dei loro team.

Chi ha assistito alle riprese dello speciale che andrà in onda su Canale 5 domenica 19 febbraio ha riportato che le gare del giorno sono state decisive per alcuni titolari della classe. Ad ascoltare e valutare le cover dei cantanti, infatti, sono stati Sangiovanni, Beppe Vessicchio e Mr Rain (quest'ultimo era anche ospite musicale della puntata): la classifica generata dai voti della giuria ha visto Wax al primo posto, Angelina al secondo e Aaron al terzo.

L'interprete dai capelli rossi si è esibito nuovamente davanti ad Arisa per convincerla a consegnargli il pass per il serale, ma non ci è riuscito: la docente ha chiesto altro tempo per capire quanti e quali dei suoi allievi mandare al prime time.

Le scelte dei docenti di Amici

Nel corso della registrazione (alla quale non ha partecipato Jore dopo aver abbandonato la scuola di sua spontanea volontà e per motivi personali) è stata mostrata la classifica generale dei cantanti: Angelina era prima e Lorella Cuccarini ha deciso di darle la maglia del serale.

Chi non ha convinto la giuria, invece, è stato Piccolo G: per la terza volta consecutiva, infatti, il giovane si è piazzato agli ultimi posti ed è finito a rischio.

In settimana, infatti, Rudy ha chiesto al suo allievo un'inversione di rotta, una risalita nelle gare che lo spinga a riconfermarlo e a non metterlo più in discussione come ha fatto quando ha dato un banco a Mezkal.

Se Jore non si fosse ritirato un componente del team Zerbi sarebbe stato sostituito, e Piccolo G era uno dei candidati principali.

Tanti promossi tra i ballerini di Amici

Se i professori di canto sono più restii ad assegnare maglie oro, quelli di ballo pare abbiano le idee più chiare al riguardo.

Le anticipazioni dello speciale di Amici che è stato registrato il 17 febbraio evidenziano che altri due danzatori hanno ottenuto il pass per la prossima fase del talent-show: la maestra Celentano ha voluto premiare Gianmarco per gli evidenti miglioramenti che ha fatto da quando è nella sua squadra (Raimondo Todaro era contrario a questa promozione, ma il ragazzo ha festeggiato ugualmente al centro dello studio con tutti i suoi compagni).

Al termine della gara che è stata giudicata da Eleonora Abbagnato, invece, Emanuel Lo ha deciso di mandare al serale Maddalena: la giovane si è classificata di nuovo prima, e il suo tutor ha voluto darle la possibilità di partecipare alla puntata d'esordio del prime time anche per spronarla a credere di più in se stessa e nel suo talento.

Salgono a cinque, dunque, gli alunni della classe che hanno già la certezza di esibirsi sul palco del serale a metà marzo. Nel cast della prima serata della ventiduesima edizione di Amici, quindi, attualmente ci sono una cantante (Angelina) e quattro ballerini (Ramon, Isobel, Gianmarco e Maddalena).