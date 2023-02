Nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, in onda questo martedì 7 febbraio dalle ore 20:40 su Rai 1, in sala all'Ariston sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale sarà seduto in prima fila. A dichiararlo è stato Amadeus durante la conferenza stampa di questa mattina. Annunciato anche il ritorno a Sanremo del Premio Oscar Roberto Benigni.

A condurre con Amadeus, saranno Chiara Ferragni e Gianni Morandi. Prenderà il via anche la competizione con i primi 14 big in gara.

L'annuncio di Amadeus durante la conferenza stampa

L'annuncio è arrivato dal conduttore e direttore artistico Amadeus durante la conferenza stampa per presentare il primo appuntamento della kermesse sanremese. Erano presenti anche Chiara Ferragni, Gianni Morandi, Stefano Coletta, Federica Lentini, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e il responsabile della IPSOS, la società che si occupa della giuria demoscopica del festival.

Amadeus ha sottolineato come la presenza del Presidente della Repubblica 'testimoni la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e a Sanremo' e ha aggiunto 'è anche occasione per celebrare il 75° anniversario della nostra Costituzione e non c'era modo migliore di farlo che invitando Roberto Benigni'.

Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Quirinale, ha spiegato al riguardo che il Presidente ha già partecipato ad altre iniziative per celebrare l'anniversario della Costituzione, poi ha aggiunto: 'Ci sembrava giusto, visto che la Costituzione parla di promozione della cultura, un omaggio alla cultura', sottolineando come Sanremo sia il festival della cultura popolare.

Mattarella sarà accompagnato all'Ariston dalla figlia Laura.

Gli altri ospiti della prima serata

Accanto ad Amadeus ci saranno anche Chiara Ferragni e Gianni Morandi, il quale canterà l'inno nazionale per omaggiare la Costituzione e il Presidente della Repubblica. Anche l'intervento dell'attore Roberto Benigni sarà concentrato sulla carta costituzionale italiana.

Gli altri ospiti che calcheranno l'Ariston saranno l'attrice Elena Sofia Ricci, i Pooh e i vincitori dell'edizione dello scorso anno, ossia Mahmood e Blanco.

In collegamento ci saranno poi anche Salmo dalla nave Costa Smeralda e Piero Pelù dal Suzuki State.

I primi 14 big in gara: da Anna Oxa a Mara Sattei

Saliranno sul palco nella serata di questo martedì i primi 14 big in gara con questo ordine di uscita: Anna Oxa, Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Loe Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e infine Mara Sattei.

La classifica della prima serata sarà decretata dal voto della sala stampa costituita dai giornalisti della carta stampata, della tv, della radio e del web.

Lo stesso meccanismo funzionerà anche per la serata di mercoledì 8 febbraio, quando ad esibirsi saranno gli altri 14 artisti in gara.

Da giovedì, poi, entreranno in gioco anche il televoto e la giuria demoscopica.