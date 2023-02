Cosa succederà nelle prossime puntate Il Paradiso delle signore che andranno in onda su Rai 1? Uno dei personaggi chiave sarà Adelaide, che sta intrecciando una relazione con Marcello. I due sono molto uniti anche sul piano degli affari, tanto che la contessa lo ha convinto a fare il grande salto e proporsi come socio al Circolo. Come svelano le anticipazioni, Barbieri riuscirà nel suo intento, ma sarà ignaro della presenza di due avvoltoi alle sue spalle, Ferdinando e Umberto, che si accorderanno per fargli terra bruciata intorno. Adelaide lo difenderà?

A quanto pare sì e cercherà di portare avanti anche la sua relazione con Marcello, sfidando convenzioni sociali e pregiudizi. A raccontare quel che accadrà è la stessa Vanessa Gravina in una intervista al settimanale Intimità.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Adelaide e Marcello nel vortice della passione

Vanessa Gravina ha raccontato quel che succederà tra la contessa e Marcello. La storia andrà avanti e Adelaide si batterà per Marcello, dopo essersi resa conto che i pregiudizi sulla sottomissione delle donne sono molto forti negli anni in cui vive. Anticonformista e coraggiosa come sempre, vorrà vivere la sua storia alla luce del sole, senza curarsi del giudizio degli altri e contando sui valori dell'emancipazione e della libertà.

Adelaide lotta per Marcello nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore

Nelle prossime puntate della soap, come racconta l'attrice, Adelaide crederà molto in Marcello anche come partner d'affari, così lo difenderà anche dalle angherie di Ferdinando e Umberto, pronti a distruggerlo. Ma come procederà invece la loro storia d'amore?

A tal proposito ci ha pensato Pietro Masotti a rispondere in una recente intervista rivelando che, anche se Adelaide andrà contro tutti per difendere la sua relazione con Marcello, non mancheranno colpi di scena. Pare che Barbieri ripensi al passato e che in lui si insinuino dubbi riguardo alla persona che vorrebbe davvero al suo fianco.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, Adelaide sorprenderà i telespettatori

Ci saranno ancora molti ostacoli tra la contessa e Marcello, ma è certo che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore succederà qualcosa di inaspettato. Vanessa Gravina ha anticipato che Adelaide "sta per riservare grosse sorprese", senza però entrare nei dettagli. Senza dubbio quel che accadrà riguarderà anche Marcello, che è ormai entrato nella sua vita sia come partner professionale che amoroso. Secondo altri spoiler, pare proprio che la loro relazione continuerà nell'ottava - e confermata - stagione della soap.