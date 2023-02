I due componenti dei Coma Cose si sposeranno: ad annunciare la notizia sono stati gli stessi Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli nel corso di una conferenza stampa a margine del Festival di Sanremo, dove sono in gara con il brano autobiografico "L'addio".

La canzone, come da loro dichiarato in un post pubblicato su Instagram nei giorni scorsi, parla proprio di un momento di crisi e allontanamento che hanno vissuto in passato.

Francesca Mesiani e Fausto Zanardelli: 'Non aspettiamo un bambino, nessuna proposta di matrimonio in diretta'

"Abbiamo deciso di sposarci, ma no non aspettiamo un bambino", ha spiegato Francesca Mesiano che ha aggiunto: "Ad un certo punto gli ho detto 'ma che ne pensi se ci sposassimo davvero', quindi la proposta gliel'ho fatta un po' io in realtà, poi lui invece è arrivato con l'anello, siamo entrati subito nella dimensione classica diciamo".

La coppia poi ha aggiunto: "Nessuna proposta di matrimonio in diretta alla finale, non faremo come i Ferragnez, sarebbe troppo fiction, è un atto intimo. Ma ci sposeremo". Al termine della conferenza stampa la cantante ha anche mostrato l'anello che aveva al dito ai presenti.

I Coma Cose in gara a Sanremo

Il duo dei Coma Cose è costituito da Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli (precedentemente noto come Edipo), e da California, pseudonimo di Francesca Mesiano.

In passato lui aveva temporaneamente abbandonato la carriera musicale, ma venne convinto a riprenderla da Francesca, che aveva incontrato come collega di lavoro (entrambi erano commessi in un negozio di borse e articoli da regalo): dal 2017 erano poi entrati a far parte dell'etichetta Asian Fake.

Nel 2021 era arrivata la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "Fiamme negli occhi", che li ha fatti conoscere al pubblico generalista.

A Sanremo 2023, Francesca e Fausto con il loro brano "L'Addio" sono arrivati al sesto posto della prima classifica generale provvisoria, stilata al termine della seconda serata.

I due cantanti si esibiranno nella serata dedicata alle cover, venerdì 10 febbraio, con il brano "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri: ad accompagnarli sul palco saranno i Baustelle.