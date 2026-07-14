Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 luglio svelano che disposta a tutto pur di vendicarsi di Ender e Halit, Yildiz sarà disposta ad allearsi con la sua storica nemica Sahika, usando Yigit per destabilizzare la neo-coppia.

Yigit rinnega sua madre

Le anticipazioni delle puntate di Forbibben Fruit che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio prendono il via dal trasferimento di Yildiz a casa di un'amica della madre Asuman, dopo il matrimonio a sorpresa tra Ender e Halit. Yildiza però temerà che l'ex marito voglia ottenere la custodia del piccolo Halit Can e per questo chiederà l'aiuto di Kaya.

Intanto, Sahika fingendo un gesto estremo attirerà in albergo Kaya, dicendogli che Halit l'ha raggirata, ma Kaya non le crederà del tutto. All'improvviso, Yigit ritornerà presentandosi a casa di Caner che non troverà il coraggio di dirgli del matrimonio. Ender chiederà a Caner di tenere tranquillo il figlio fino al giorno dopo. Ma Yigit andrà a casa del padre, trovando solo Sahika. Quest'ultima racconterà del matrimonio tra Halit e sua madre. Yigit deluso da Ender arriverà a rinnegarla.

Yildiz viene arrestata

Yildiz perderà l'affidamento del figlio e si trasferirà in un quartiere modesto, trovando l'aiuto delle nuove vicine. La battaglia legale però continuerà. Kerim, licenziato da Halit, si schiererà dalla parte di Yildiz testimoniando a so favore.

Sahika, invece, pur restando in azienda mediterà vendetta contro Halit.

Dopo aver scoperto che Ender ha manipolato le prove contro di lei in tribunale, Yildiz si presenterà a casa Argun inveendo contro lei e Halit, la quale la farà arrestare. In seguito a questo avvenimento, Yildiz sarà sconvolta ma determinata a farla pagare a chi le ha tolto il figlio, così arriverà a stringere un'alleanza con la sua nemica Sahika, Entrambe decideranno di usare Yigit ed il risentimento che il giovane prova per la madre. Ender intanto cercherà di licenziare Aysel, da sempre in accordo con Yildiz per assumere una tata fidata.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Ender ha finto di chiedere scusa a Yildiz, la quale ha ignorato i doppi fini della donna. Ender intanto ha spinto Caner ad ingannare Emir, poi i due fratelli si sono presi gioco anche di Yildiz, facendole credere che Sahika ha assunto un uomo per pedinarla.