Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 20 al 26 luglio svelano che Hope e Carter si diranno apertamente ciò che provano l'uno per l'altro già da diverso tempo.

Taylor scopre di non avere un'insufficienza cardiaca

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 20 a domenica 26 luglio prendono il via dai risultati degli esami che Grace Buckingam consegnerà a Taylor, svelandole che in realtà lei non soffre di insufficienza cardiaca come le era stato detto dai medici in Europa.

La dottoressa ha diagnosticato alla psichiatra la sindrome da cuore spezzato che si manifesta in seguito ad un forte stress emotivo. Per Taylor, però, questa diagnosi non sarà credibile.

Ridge confesserà a Li della diagnosi ricevuta sperando che la donna veda un terapeuta per curarsi ma Taylor chiederà ad entrambi di non dire niente e di tenere il segreto soprattutto con Steffy e Brooke. Li appoggerà il desiderio di Taylor, mentre Ridge non saprà come affrontare la situazione con Brooke visto che sarà costretto a mentirle.

Momenti di intimità tra Carter e Hope

Dopo qualche titubanza, Carter e Hope si ritroveranno a confrontarsi circa i rispettivi sentimenti che covano l'un per l'altro già da un po' di tempo.

I due vivranno momenti di intimità, poi Carter confesserà alla Logan di averla sempre ammirata non solo per la sua grande bellezza ma soprattutto per il modo in cui riesce a aspirare con la sua sensibilità tutti coloro che gli stanno vicini.

Anche Steffy e Finn ritroveranno la loro tranquillità: durante un momento di confronto, i due ripercorreranno gli ultimi avvenimenti che li hanno visti protagonisti e che sono stati segnati da diversi momenti difficili. Entrambi riconosceranno che le difficoltà non li hanno divisi piuttosto li hanno uniti ancora di più, rafforzando la loro unione.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Carter ha proposta a Hope di rilanciare la sua linea posando come modella di lingerie.

Taylor ha confessato a Ridge di essere sul punto di morire per via di una grave insufficienza cardiaca. Lo stilista non ha accettato questa diagnosi e ha proposto alla psichiatra di farsi visitare da un altro dottore.