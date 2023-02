Nuovo colpo di scena a Terra Amara: Yilmaz e Mujgan diventeranno i nuovi vicini di casa di Demir e Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, a seguito di un litigio con Fekeli per via della compravendita di terre di Hunkar, Akkaya deciderà che è giunto, per lui e per la moglie in dolce attesa, il momento di lasciare la casa del padrino. La nuova dimora dei coniugi sarà niente di meno che la vecchia tenuta di Sermin restaurata dopo l'incendio. A questo punto, i due nemici Demir e Yilmaz si ritroveranno a vivere uno di fianco a l'altro: la miccia di nuove liti non tarderà ad accendersi.

Yilmaz va ad abitare a casa di Sermin

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sui protagonisti principali della serie. Seguendo lo storyline della soap turca, Yilmaz andrà su tutte le furie non appena scoprirà che Fekeli ha aiutato Hunkar comprando le sue terre e dandole così i soldi necessari per pagare Sermin affinché scagionasse Demir mentre era in carcere. Akkaya, inoltre, verrà a sapere che il suo padrino ha ceduto nuovamente le terre alla Yaman e non comprenderà perché Fekeli si ostini ad aiutare ancora i loro 'nemici'.

L'uomo spiegherà al figlioccio che in certi casi anche in guerra bisogna essere comprensivi ma questo non basterà a Yilmaz che deciderà di lasciare la casa di Fekeli per andare finalmente a prendere possesso della tenuta di Sermin da lui acquistata tempo addietro e poi restaurata dopo l'incendio che Demir stesso aveva provocato.

Mujgan, anche temendo la vicinanza con Zuleyha, non potrà far altro che seguire il marito, occupandosi perfino dei preparativi per il trasloco e accogliendo Altun che si presenterà da lei dopo il trasferimento con un piatto di benvenuto.

Demir scopre il legame tra la madre e Fekeli

Inizialmente Demir, furioso per il fatto che adesso Yilmaz è il suo vicino di casa, proverà a mantenere la calma e a non cadere in provocazione ma i suoi buoni propositi rischieranno ben presto di cadere nel vuoto.

Infatti, Yaman verrà a sapere che la madre ha ricomprato i terreni precedentemente venduti a Fekeli. Messa alle strette dalle domande incalzanti di Demir dovrà confessare che in gioventù provava dei sentimenti per Fekeli e il figlio sospetterà che quei sentimenti per colui che ritiene l'assassino del padre non sono morti.

L'agitazione di Demir non farà che aumentare, tanto più che Yilmaz gli tenderà una nuova trappola vendendo ad una società tedesca le quote dell'attività appartenenti in passato a Cengaver.

A questo punto Yaman sarà costretto a far fronte ad un affare che dal punto di vista economico lo metterà al tappeto. Come risucirà il marito di Zuleyha a venirne fuori? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.