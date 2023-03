Finalmente arriva l'attesissimo serale di Amici. Il 16 marzo è stata registrata la prima puntata che andrà in onda sabato 18 marzo su Canale 5 in prima serata. Le tre squadre composte rispettivamente da Zerbi-Celentano, Lo-Cuccarini e Arisa-Todaro, dovranno contendersi la vittoria. Due saranno le eliminazioni previste nel corso della prima serata e gli allievi saranno messi a dura prova. Come ogni anno, Pio e Amedeo alleggeriranno l'atmosfera con la loro comicità.

Le 3 manche del serale di Amici

Nel corso della prima puntata, verranno affrontate ben tre manche, come lo scorso anno.

A rompere il ghiaccio sarà la squadra composta da Rudy e Alessandra che sceglieranno di affrontare il team di Lorella ed Emanuel. A sfidarsi per primi saranno Cricca ed Isobel, con la vittoria di quest'ultima, la quale si esibirà anche contro Maddalena in un guanto di sfida lanciato dalla sua insegnante. Entambe dovranno eseguire un pezzo di Heels e scaturirà una discussione tra i rispettivi professori di ballo. A vincere il punto sarà comunque l'allieva della maestra Celentano. Finiranno al ballottaggio Maddalena, Cricca e Megan. La prima eliminata sarà Megan. Le sarà, comunque, offerta una borsa di studio di cinque settimane a New York.

La seconda manche si svolgerà tra Zerbi-Celentano e Todaro-Arisa.

Nella prima sfida verranno schierati Aaron e Wax, i quali dovranno affrontare il guanto di sfida voluto da Rudy. Tuttavia, sarà ritenuto non equo e verrà annullato. Ne scaturirà anche un'accesa discussione tra gli insegnanti di canto. Successivamente, verrà proposto un'ulteriore sfida tra i due e avrà la meglio Aaron. Nel corso della seconda sfida, invece, si esibirà Piccolo G contro Mattia.

Sarà quest'ultimo ad ottenere il punto per la sua squadra, ma non sarà sufficiente a decretarne la vittoria, poiché nella terza sfida verranno schierati Isobel e Ramon in un passo a due, i quali saranno ritenuti nettamente superiori a Wax. Al ballottaggio finale finirà Federica.

Nella terza manche, invece, la squadra Zerbi-Celentano si schiererà nuovamente contro Cuccarini-Lo.

Nella prima sfida Ramon vincerà contro Angelina. Il ballerino otterrà la vittoria anche nella terza sfida contro NDG. Mentre nella seconda sarà Samu a conquistare il punto, ma non sarà comunque sufficiente, poiché la sua squadra finirà al ballottaggio. Sarà proprio Niccolò a doversi scontrare con Federica.

Guanti di sfida tra gli insegnanti di Amici

Come ogni anno, nel corso del serale di Amici non potranno mancare momenti simpatici tra gli insegnanti per alleggerire la tensione. In particolare, durante la settimana si sono tutti preparati per affrontare un guanto di sfida. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si cimenteranno in un pezzo di hip hop. Arisa canterà Nel blu dipinto di blu e ballerà con Raimondo.

Infine, Rudy e Alessandra renderanno omaggio a Cristiano Malgioglio con Mi sono innamorato di tuo marito. Contro ogni previsione, saranno proprio questi ultimi a vincere. Solitamente non sono mai riusciti ad ottenere la vittoria.

Il ballottaggio finale

A contendersi il ballottaggio finale nella prima puntata di Amici saranno Federica ed NDG. Ad entrambi i cantanti verrà richiesto di esibirsi con due brani. L'esito della sfida verrà comunicato in casetta. Alessio, invece, non avrà modo di esibirsi nel corso della puntata, poiché non sarà schierato. Mentre Gianmarco ballerà una sola volta durante la prima manche.