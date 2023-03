Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, ambientato nella Milano anni sessanta. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 20 al 24 marzo 2023, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scelta di Adelaide di prendere le parti di Vittorio, sulle dimissioni di Flora, sull'organizzazione della sfilata, sulla proposta di Roberto a Gemma e sul triangolo formato da Ezio, Gloria e Veronica.

Adelaide litiga con Matilde

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci segnalano che Vittorio e Roberto tenteranno di contrastare la concorrenza della nuova Galleria di vestiti. Adelaide si schiererà al fianco di Conti, mandando via dalla villa sia Matilde che Tancredi. Più tardi, Flora annuncerà a Vittorio che lascerà il suo lavoro al Paradiso per essere assunta nel grande magazzino di Umberto. A quel punto, Conti prenderà una drastica decisione nei riguardi della stilista, per poi avere un'eccellente idea per la sfilata della nuova collezione. Le Veneri e Maria verranno a sapere da Conti che Flora e Matilde non lavoreranno più con loro. Delusa dalla decisione dell'amica, Maria avrà un duro confronto con Flora per poi accettare di organizzare la sfilata per la nuova collezione del negozio.

Nel frattempo, Matilde convincerà Flora ad aiutare Maria un'ultima volta. La giovane accetterà e si riappacificherà con l'amica. Quello di cui non saranno a conoscenza è che Umberto sta pianificando un piano per rovinare la sfilata del Paradiso.

Ezio inaugura la sua nuova azienda

Gemma confiderà a Roberto di avere accettato la proposta dei suoi genitori.

Dopo averla vista in abito da sposa durante la sfilata, Roberto farà una proposta a Gemma che potrebbe cambiare il corso delle loro vite. Vito riceverà brutte notizie dalla sua azienda in Australia. Per questo motivo, racconterà una bugia a Maria per poi parlare di nascosto con una ragazza sconosciuta. Irene lo vedrà e chiederà ad Alfredo di indagare.

Non avendo più speranze per la sua storia con Ezio, Gloria tenterà di allontanarsi da lui ma il destino li farà riavvicinare. A quel punto, i due trascorreranno una notte insieme. Il giorno seguente, Ezio sarà in preda ai sensi di colpa e prenderà una decisione definitiva. Arriverà il giorno dell'inaugurazione della fabbrica di Colombo a cui presenzieranno Veronica e Gloria. Quest'ultima annuncerà ufficialmente di voler partire alla volta dell'America.

Tancredi si renderà conto che Matilde soffre molto per il suo allontanamento da Adelaide. Francesco inizierà a dubitare della buona fede di Vito quando anche lui lo vedrà in compagnia della ragazza misteriosa.