Mancano ormai poche settimane al termine della settima edizione del Grande Fratello Vip e, nella casa più spiata d'Italia, comincia a respirarsi un'aria un po' differente. Stanchi dei continui litigi avvenuti nel corso degli ultimi mesi, i protagonisti del Reality Show targato Mediaset, hanno scelto di accantonare alcune precedenti incomprensioni per vivere con serenità quel che rimane della loro avventura. Fra i gieffini, è proprio Luca Onestini che, pur non avendo dimenticato quanto accaduto fra lui e Nikita Pelizon ha deciso di modificare il proprio atteggiamento nei suoi riguardi per consentire a sé stesso di trascorrere gli ultimi giorni con tranquillità.

Il dialogo fra Luca Onestini e Giaele De Donà

L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che la sua intenzione è quella di stare bene aggiungendo: "L’importante è che uno stia più tranquillo". In base a questa affermazione Giaele De Donà ha dichiarato di aver avuto un dialogo con Pelizon proprio per farle comprendere che, in questo periodo, mancando accanto a lei, i suoi punti di riferimento, potrà fare affidamento su di loro per sentirsi parte del gruppo. Nikita aveva stretto, ad esempio, un bel rapporto di amicizia con Antonella Fiordelisi e la campana è stata eliminata nel corso dell'ultima puntata.

Mettendosi nei panni della modella, l'imprenditrice, ha detto che sarebbe stato molto male, per motivare il suo gesto.

Inoltre, Giaele, trovandosi sulla stessa lunghezza d'onda di Luca, ha sottolineato di volersi godere questo ultimo periodo senza discussioni: "Voglio che queste due settimane siano memorabili".

Giaele, però, qualche timore lo ha evidenziato perché, considerando quanto successo in passato, Pelizon potrebbe fraintendere le sue intenzioni.

La posizione di Luca Onestini sul rapporto con Nikita

Proprio in riferimento al suo discusso rapporto con Nikita, Luca Onestini ne ha parlato con Oriana Marzoli. La showgirl sudamericana ha sempre rappresentato un punto di riferimento per l'influencer e, in tante circostanze, è stata pronta ad offrire i suoi consigli all'ex tronista.

La venezuelana ha paura che gli atteggiamenti di avvicinamento di Onestini possano essere interpretati male dalla modella. Su questo, però, il ragazzo emiliano non crede possano esserci fraintendimenti in quanto con Pelizon hanno soltanto dei semplici scambi di parole senza essere nemmeno vicini.

Il reality show sta per terminare ed il gieffino non vuole rovinarsi gli ultimi giorni ma vivere tranquillamente. Naturalmente, come ipotizzato da Marzoli, Luca non si sente completamente sereno ma, allo stesso tempo, si è detto sicuro che Pelizon abbia compreso la situazione anche se l'attrazione è rimasta.