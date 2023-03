Quali sono le nuove fiction Rai che saranno in onda nel corso della stagione tv 2023/2024? Le prime anticipazioni rivelano che i vertici della tv di Stato continueranno a puntare su questo genere televisivo per allietare le serate di milioni di spettatori, soprattutto quelli che si collegano sulla rete ammiraglia.

Tanti i titoli in programma, tra cui la seconda stagione della fiction Cuori ma anche il ritorno di Don Matteo 14 e una nuova serie tv evento dedicata a Giacomo Leopardi.

Tornano Cuori 2 e Don Matteo 14: anticipazioni fiction Rai 2023/2024

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai della stagione tv 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in video di alcuni titoli che ormai da anni hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia.

È questo il caso di Don Matteo 14, la cui messa in onda è confermata nei mesi della prossima stagione televisiva. Il protagonista della serie continuerà ad essere Raoul Bova nei panni di Don Massimo, che ormai ha preso definitivamente il posto del prete interpretato da Terence Hill.

Spazio anche alla nuova stagione di Cuori 2, la serie medical ambientata nell'ospedale di Torino degli anni Settanta, che vedrà protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci.

In un primo momento si era parlato di una possibile trasformazione di questa fiction in una soap opera quotidiana, simile a Il Paradiso delle signore, ma alla fine la Rai ha scelto di puntare su questo prodotto per la prima serata di Rai 1.

Prevista una miniserie su Giacomo Leopardi: anticipazioni fiction Rai 2023/2024

E poi ancora, le anticipazioni sulle prossime fiction che andranno in onda nel prime time della rete ammiraglia Rai, rivelano che ci sarà spazio anche per la messa in onda di una serie evento in due serate dedicata al ricordo dello scrittore e poeta, Giacomo Leopardi.

In programma anche un film tv sul dramma delle Foibe e un altro incentrato sulla nascita della televisione, complice il festeggiamento dei 70 anni della Rai.

Tra le nuove miniserie previste nel prime time della rete ammiraglia, spicca anche quella dedicata alla memoria di Goffredo Mameli.

Torna Un Professore 2: anticipazioni nuove fiction Rai

Tra i titoli in programma nel corso della nuova stagione televisiva Rai 2023/2024, figura anche il ritorno di Un Professore 2, la serie con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, di cui proprio in queste settimane si stanno girando le nuove puntate.

Tra i volti confermati nella seconda stagione di Un Professore spicca anche il nome del giovane Nicolas Maupas, l'attore che quest'anno ha spopolato con la terza stagione di Mare Fuori.

In programma anche una nuova fiction che segnerà il ritorno in Rai di Sabrina Ferilli, dopo che nel corso degli ultimi anni è stata protagonista di svariate serie in onda nel prime time di Canale 5.

Spazio anche alla quarta e ultima stagione de L'amica geniale, la fortunata fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante che quest'anno potrà contare su un cast completamente rinnovato.

Confermata la seconda stagione di Vincenzo Malinconico su Rai 1

Un altro titolo che tornerà in onda nel corso dei prossimi mesi è Vincenzo Malinconico, la serie poliziesca che ha debuttato quest'anno con Massimiliano Gallo, la quale ha saputo conquistare il gradimento del pubblico.

Con una media di oltre quattro milioni di spettatori in prime time, è stato uno dei titoli più apprezzati dal pubblico della rete ammiraglia e per questo motivo, i vertici di Rai Fiction hanno deciso di mettere in cantiere i nuovi appuntamenti della seconda stagione.