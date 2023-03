L'appuntamento con il Grande Fratello Vip prosegue nella giornata di lunedì 20 marzo con una nuova puntata in diretta su Canale 5.

Le anticipazioni sul reality show Mediaset rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena, dato che la trasmissione si sta avviando verso le battute conclusive di questa settima edizione.

E, al centro dell'attenzione, ci sarà in primis la notizia della squalifica di Daniele Dal Moro, fatto fuori definitivamente per volere della produzione.

La squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip in programma lunedì 20 marzo su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il racconto di quanto è accaduto in queste ultime ore, dopo la squalifica immediata di Daniele Dal Moro.

L'ex tronista di Uomini e donne è stato fatto fuori dal gioco per volere della produzione, dato che si è reso protagonista di una serie di episodi spiacevoli che hanno fatto storcere il naso anche al pubblico social.

La produzione ha fatto sapere che, dopo i numerosi richiami dell'ultimo periodo, che sono stati inascoltati da Daniele, si è scelto di procedere con la sua espulsione definitivamente dal cast di questa edizione, senza attendere neppure la prossima puntata serale del 20 marzo.

Daniele non sarà in studio: anticipazioni GF Vip del 20 marzo

Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso della puntata serale del GF Vip di lunedì, non è prevista la presenza in studio di Daniele Dal Moro.

L'ex tronista di Uomini e donne non avrà la possibilità di essere in trasmissione e far chiarezza su quanto è accaduto dopo il durissimo provvedimento preso dagli autori di questa edizione, capitanati dallo stesso Alfonso Signorini.

Come è già successo con Edoardo Donnamaria, Daniele non presenzierà in studio dopo la squalifica immediata dal cast di questa edizione.

Ci sarà una nuova eliminazione: anticipazioni Grande Fratello Vip di lunedì 20 marzo

E poi ancora, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip del 20 marzo rivelano che ci sarà spazio anche per l'atteso risultato del televoto di questa settimana, che vede protagoniste quattro donne di questa edizione.

Giaele, Antonella, Nikita e Milena sono le quattro protagoniste del televoto di questa settimana del reality show, che avrà una duplice valenza.

Il pubblico da casa, infatti, sarà chiamato a decretare il nome della terza finalista ufficiale di questa edizione e, al tempo stesso, si procederà anche con la proclamazione di un nuovo eliminato definitivo dal cast del reality show di Canale 5, la cui finalissima è prevista il prossimo lunedì 3 aprile.