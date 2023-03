Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 annunciano che la puntata di giovedì 6 aprile sarà molto emozionante per diversi aspetti. Dopo aver ricevuto una tragica notizia, Adelaide dovrà lasciare Milano e penserà di farlo con Marcello, ma Italo le consiglierà un viaggio in solitaria. Nel frattempo, ci sarà una rivelazione importante, perché Ezio scoprirà qual è il vero motivo della rottura tra Stefania e Marco, mentre il Paradiso Market rischierà di chiudere. Umberto, infatti, deciderà di vendere la rivista e Vittorio dovrà subito trovare una soluzione per continuare a pubblicare.

Infine, Francesco deciderà di dichiarare i suoi sentimenti a Maria.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: emergerà il perché della rottura tra Marco e Stefania

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 annunciano che quella di giovedì 6 aprile sarà una puntata imperdibile e molto ricca. Il ritorno improvviso di Marco a Milano desterà molti dubbi e la sua rottura con Stefania resterà un mistero, ma il signor Colombo riuscirà a capire qualcosa in più a riguardo. Ezio, infatti, scoprirà per quale motivo Stefania e Marco si sono lasciati. Le trame non specificano ancora cosa abbia spinto i due giovani alla separazione, ma sicuramente si tratta di qualcosa di importante visto che il loro rapporto era così solido che nessuno avrebbe mai pensato ad una fine così fulminea.

Anticipazioni puntata di giovedì 6 marzo: Adelaide e Marcello in partenza

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda giovedì 6 marzo vedrà protagonista anche Adelaide che riceverà una tragica notizia che la spingerà a partire. Anche se le trame non specificano di cosa si tratti, è molto probabile che la sua amica abbia perso la vita, visto che era in condizioni gravissime qualche giorno prima.

La contessa penserà di affrontare questo delicato viaggio con Marcello, ma Italo suggerirà alla signora di partire da sola.

Francesco pronto a dichiararsi alla sua amata con una lettera

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Maria sarà ancora furiosa per Vito e non avrà nessuna intenzione di perdonare le sue bugie.

Francesco, invece, dopo aver ascoltato lo sfogo della sarta penserà di farsi avanti con lei, manifestandole i suoi sentimenti attraverso una lettera. Maria potrebbe ricambiare il suo amore? Non mancheranno i colpi di scena neanche per Vittorio che si troverà ad affrontare un nuovo ostacolo. Umberto, infatti, avrà intenzione di vendere il Paradiso Market e Conti sembrerebbe il perfetto acquirente, ma avrà pochissimo tempo per decidere e trovare un accordo. Gli ultimi aggiornamenti sulla rivista interesseranno anche Marco che apprenderà che il Paradiso Market potrebbe smettere di esistere all'improvviso.