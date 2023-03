Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 sono ricche di sorprese, nella puntata di martedì 28 marzo in particolare non mancheranno i colpi di scena per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta.

I riflettori saranno puntati soprattutto su Veronica (Valentina Bartolo) che avrà dei sospetti su una possibile relazione tra Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar): ci sarà spazio anche per Matilde (Chiara Baschetti) e Tancredi (Flavio Parenti) che discuteranno a causa di Vittorio (Alessandro Tersigni) e per Elvira (Clara Danese), che resterà delusa da Salvatore (Emanuel Caserio) quando scoprirà che il ragazzo ha sabotato il suo esame di guida.

Francesco (Christian Roberto) sarà deciso infine a scoprire cosa nasconda Vito (Elia Tedesco) dopo averlo visto in compagnia di una donna misteriosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Gloria desterà dubbi in Veronica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di martedì 28 marzo raccontano che dopo l'annuncio della partenza di Gloria, Veronica inizierà a riflettere. Alla compagna di Ezio, infatti, sembrerà strana l'improvvisa decisione della signora Moreau, disposta a lasciare Milano per trasferirsi negli Stati Uniti, e sospetterà che tra Ezio e la capo commessa ci sia una relazione clandestina.

Prima di parlarne con il suo compagno, però, la madre di Gemma deciderà di indagare per avere delle prove che possano far diventare certezze i suoi dubbi e poi affrontare il problema direttamente con il signor Colombo.

Anticipazioni puntata di martedì 28 marzo: Elvira delusa da Salvatore

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda martedì 28 marzo vedrà tra i protagonisti anche Elvira che verrà a sapere che Salvatore ha sabotato l'esame pratico di guida mandando a monte il suo sogno di prendere la patente. Per la ragazza il comportamento di Amato sarà una grossa delusione e non reagirà affatto bene, tanto che potrebbe mettere in discussione il loro rapporto.

Nel frattempo, Francesco sarà sempre più determinato a scoprire cosa nasconda Vito dopo averlo visto in compagnia di una donna misteriosa. Il figlio di Palma farà di tutto pur di capire la verità dei fatti e di evitare ulteriori sofferenze e delusioni a Maria.

Matilde e Tancredi discuteranno a causa di Vittorio Conti, lui la rivorrebbe in squadra

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano inoltre che nella puntata di martedì Vittorio si renderà conto di avere ancora bisogno di Matilde per portare avanti i suoi affari. Il direttore del grande magazzino non si arrenderà e penserà ad una soluzione per sbloccare questa spiacevole situazione. Nel frattempo, Matilde e Tancredi che sembravano determinati a realizzare il progetto di un loro grande magazzino, si ritroveranno a discutere proprio a causa di Vittorio Conti.