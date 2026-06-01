Manuel e Enora saranno molto vicini nelle prossime puntate de La Promessa e Toño non potrà nascondere la sua gelosia.

Le anticipazioni rivelano che Manuel si sentirà ferito dalle insinuazioni di Toño e terrà a specificare che lui ha ancora Jana nel suo cuore. Enora, però, non farà altro che parlare del talento del marchesino e i suoi interessi per il futuro sembreranno molto lontani da quelli di Toño .

Enora entusiasta di lavorare a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Enora porterà una ventata di freschezza all'hangar. Manuel e Toño apprezzeranno molto il lavoro della ragazza che contribuirà a portare avanti nuove idee.

La costruzione die motori procederà a gonfie vele, tanto che Manuel deciderà di sottoporre il suo prototipo all'attenzione del signor Farré, un importante imprenditore. L'entusiasmo sarà alle stelle ed Enora non farà altro che parlare di motori e del grande talento di Manuel. Quest'ultimo aspirerà alla costruzione di grandi aerei, ipotizzando che nel futuro potrebbero sostituire i treni nel trasporto dei passeggeri. Toño condividerà con i colleghi la gioia per i successi lavorativi, ma questo non sarà affatto il suo interesse principale. Enora, infatti, colpirà profondamente il suo cuore e Toño si darà da fare per attirare la sua attenzione, ma senza successo.

Piccoli screzi tra Toño e Manuel a causa di Enora

Nelle prossime puntate de La Promessa, Enora terrà più volte a precisare che la sua realizzazione nella vita riguarda il lavoro e non la famiglia. La ragazza spiegherà a Toño che lei non vuole un marito o, comunque, non è una cosa a cui pensa. Il ragazzo, però, noterà che Enora non ha occhi che per Manuel. L'intesa tra il marchesino e la nuova arrivata sarà evidente e i due sembreranno molto vicini. Un giorno Toño affronterà il suo amico rivelandogli la sua gelosia. "Il tuo successo con Enora forse dipende dal fatto che sei ricco o che erediterai il marchesato", dirà, "O forse perché sei più affascinante". Manuel sarà ferito dalle parole di Toño e gli assicurerà che a lui non interessa affatto Enora perché Jana è ancora nel suo cuore. Il marchesino spiegherà al suo amico che nella sua vita non ci sarà spazio per un'altra donna.