Efsane aspetterà un figlio da Ferman nelle prossime puntate di Racconto di una notte e glielo comunicherà, sconvolgendo la sua vita.

Le anticipazioni tv rivelano che Ferman porterà avanti la sua relazione parallela con l'amante e riuscirà a farla assumere a villa Yilmaz. Sevda non sospetterà di nulla, anche perché suo marito resterà amorevole con lei.

L'amante di Ferman arriverà in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che nelle prossime puntate Efsane diventerà protagonista. La cantante si è affacciata nelle trame da poco e si è presentata a villa Yilmaz facendo impallidire Ferman.

Quest'ultimo ha mandato via la donna dandole dei soldi e tutto è sembrato risolto, ma non sarà così. Presto si scoprirà che Efsane è l'amante di Ferman e tornerà ancora alla villa, questa volta per restarci. La donna pretenderà di lavorare per gli Yilmaz e Ferman la spaccerà per la figlia di un conoscente a cui aveva promesso una sistemazione per la ragazza. Nonostante il suo matrimonio con Sevde, Ferman porterà avanti la sua relazione clandestina con la cantante e andrà a trovarla al night in cui si esibisce. Quando i due saranno nel camerino della donna, lei stupirà Ferman con una notizia: "Sono incinta". Lui sarà senza parole e chiederà di effettuare l'esame del Dna, anche perché ha sempre pensato di essere sterile.

Efsane si sentirà offesa, ma si dirà disposta a sottoporsi a tutti gli esami del caso: a quel punto Ferman le crederà.

Ferman in una situazione molto scomoda

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Ferman non farà altro che pensare alla gravidanza di Efsane. L'uomo ha sempre desiderato un figlio da Sevda, ma non è arrivato e inoltre pensa che sia a causa di questo che i suoi genitori non lo considerano come dovrebbero. Ferman proseguirà la sua storia parallela, fantasticando sul bambino in arrivo e quando Mahir arriverà come nuovo proprietario della villa coglierà l'occasione per far assumere Efsane. Ferman farà le valigie e sarà molto offeso con suo padre per aver intestato la villa a Mahir: per farsi perdonare, lui imporrà l'assunzione di Efsane che inizierà a lavorare per gli Yilmaz.