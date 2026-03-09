Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit giunta alla sua terza stagione su Canale 5, e che verranno trasmessi dal 16 al 21 marzo 2026, i telespettatori assisteranno al matrimonio segreto tra Yigit Ekinci (Doğaç Yıldız) e Lila Argun (Buçe Buse Kahraman).

Yildiz si rifiuta di riconciliarsi con Halit

Sahika (Nesrin Cavadzade) tenterà di screditare la rivale Yildiz (Eda Ece), facendo credere ad Halit (Talat Bulut) che sua moglie potrebbe aver intrapreso una sua presunta relazione clandestina con Emir (Serkan Rutkay Ayıköz). Per cogliere il flagrante Yildiz, Argun ordinerà a Sitki di sorvegliare ogni spostamento della moglie.

Yildiz si confiderà con i suoi familiari, appena si accorgerà di essere pedinata dal marito.

In seguito, Yildiz si rifiuterà di fare pace con Halit, al quale in precedenza ha chiesto il divorzio, nonostante le pressioni della madre Asuman (Melisa Dogu). Ben presto, Yildiz si servirà dell’alleanza stretta con Ender (Sevval Sam), per isolare Sahika in una riunione dei figli di Halit.

Sahika manipola Halit

Spazio anche a Caner (Baris Aytac), che si impossesserà di un fascicolo nello studio di Kaya (Baris Kilic) per proteggere la posizione legale di Yildiz. Sahika invece manipolerà Halit mostrandosi sola, per convincerlo ad accogliere suo fratello Kaya nella sua villa.

Per terminare, Lila e Yigit si sposeranno in gran segreto all'insaputa delle rispettive famiglie.

Riepilogo sul primo bacio tra Lila e Yigit

Di recente, su suggerimento di Sahika, la nuova fidanzata di suo padre Halit, Lila ha accettato di farsi accompagnare da Yigit alla festa di compleanno di un’amica. Al termine della serata, quest’ultimo e la secondogenita di Halit si sono scambiati il loro primo bacio appassionato. Ben presto, Yigit ha proposto a Lila di diventare sua moglie, appena Sahika gli ha promesso di svelargli l’identità del suo padre biologico. Sempre a proposito di quest’ultima, ha continuato a portare avanti il suo piano per riuscire a impossessarsi del patrimonio di Halit. Oltre a manovrare Yigit, e a drogare Erim, Sahika ha scambiato il figlio che Yildiz ha partorito, per impedirle di tornare con il marito Halit.