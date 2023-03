Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 aprile, rivelano che Maria non riuscirà a perdonare Vito. La Puglisi infatti, dopo aver scoperto delle bugie di Lamantia, non vorrà più saperne del contabile, nonostante tutti i tentavi di quest'ultimo di farsi perdonare. Marco invece, inizierà ad avere dei sospetti su Tancredi e sull'incendio avvenuto in fabbrica. Ludovica e Marcello si ritroveranno nuovamente vicini come un tempo, per risolvere un problema al Circolo.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Marco nutre dei sospetti su Tancredi

Al Paradiso arriverà il giorno di Pasquetta. Ezio e Veronica decideranno di rimane soli in casa, mentre Gemma avrà in programma una gita fuori porta con il suo futuro sposo. La Venere però, insisterà affinché Roberto passi la giornata con il suo amato Mario. La giovane Zanatta si riavvicinerà a Marco, quando capirà che quest'ultimo si troverà giù di morale per via del fratello. Tancredi non si darà pace per la notte dell'incendio in fabbrica e Marco non riuscirà proprio a capire il perché. Tancredi avrà un malore e sarà proprio Marco ad accompagnarlo in ospedale.

Di Sant’Erasmo cercherà d'indagare sulla questione dell'incendio e grazie ad una telefonata al maggiordomo della villa in cui abitavano tempo fa, Marco farà una scoperta inquietante.

Ad alimentare i dubbi del giovane ci sarà anche Gemma. Il giornalista si recherà dal fratello Tancredi e lo minaccerà di raccontare tutto a Matilde. Il marito della Frigerio però, saprà come ribaltare bene la questione in suo favore.

Salvatore Amato diventa zio

In Caffetteria, Salvatore festeggerà la nascita della nipote, figlia di Tina.

Vito avrà in programma di partire per l'Australia, ma prima vorrà fare un nuovo tentativo con Maria. Alfredo e Irene offriranno il loro aiuto al contabile. La stilista però, non ne vorrà sapere e Lamantia si preparerà ad andare via definitivamente. Vito darà le dimissioni a Vittorio e Francesco lo scoprirà. Rizzo penserà che sia il momento buono per farsi avanti con Maria.

Salvatore e Palma saranno contrari e cercheranno di farlo ragionare. Maria scoprirà da Rizzo della partenza di Vito e finalmente la donna capirà i suoi veri sentimenti. Il contabile non dovrà più andarsene.

Marcello e Ludovica si ritroveranno nuovamente vicini. Quando Barbieri riceverà un regalo di Adelaide, si riaccenderà in lui la passione per la Contessa. Marcello deciderà di raggiungere la donna a Lione, ma scoprirà che Adelaide in realtà non è andata li. L'amico di Salvo chiederà l'aiuto della giovane Brancia per scoprire cosa stia nascondendo la Contessa.