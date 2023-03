La soap opera di origini turche Terra amara farà compagnia ai fan anche la domenica pomeriggio, prendendo il posto di Amici. Le anticipazioni dell’episodio del 26 marzo 2023 raccontano che la notizia della gravidanza di Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) arriverà anche a Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). Quest’ultima non farà alcun salto di gioia, perché verrà a sapere che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) ha annullato la loro fuga per rimanere al fianco della dottoressa.

Trama Terra amara, del 26 marzo: Saniye si arrabbia con Gulten

Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 26 marzo e in streaming su Mediaset Infinity, Sermin (Sibel Taşçıoğlu) deciderà di lasciare Adana: non appena si recherà in banca, la donna verrà a conoscenza di non poter prelevare alcuna cifra in quanto il tribunale le ha bloccato il conto ancora una volta.

Intanto alcuni cavalli della famiglia Yaman si ammaleranno. Nel contempo la governante Saniye (Selin Yeninci) scoprirà di essere tornata al servizio di Demir (Murat Ünalmış) e Hunkar (Vahide Perçin) grazie a Gulten (Selin Genç), e quest’ultima farà i conti con l'ira della cognata.

Hunkar ai ferri corti con Demir, Yilmaz dice a Zuleyha che Mujgan è incinta

Successivamente Hunkar non rivolgerà la parola a Demir perché l'ha accusata di aver trascurato la tenuta e la villa mentre lui si trovava dietro le sbarre.

Yilmaz invece riuscirà a incontrare Zuleyha: vorrà dare delle delucidazioni alla sua ex fidanzata per non essersi presentato al loro appuntamento per fuggire insieme. Akkaya dirà ad Altun di aver rinunciato a fuggire con lei dopo aver appreso che Mujgan è in dolce attesa.

Sempre più delusa la fanciulla deciderà di non rivedere più Yilmaz.

Behice (Esra Dermancıoğlu) sarà decisa a fare breccia nel cuore di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), invece al circolo ci saranno i festeggiamenti per l’insediamento del nuovo governatore, a cui prenderanno parte tutte le persone più importanti del paese.

Riassunto episodio del 25 marzo: Altun si rifiuta di vedere Akkaya

Nell’episodio del 25 marzo, Yilmaz e Mujgan fanno sapere alla zia Behice e al padrino Fekeli di aspettare un bambino. Dopo il lieto annuncio Akkaya si presenta alla tenuta Yaman per avere un confronto con Zuleyha, che non vorrà parlare per nessuna ragione con il suo ex.

Demir (Murat Ünalmış) si infuria con la madre Hunkar (Vahide Perçin) per non aver gestito la villa e la tenuta mentre lui rischiava la condanna a morte.