La morte di Hünkar verrà in qualche modo vendicata nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, occasione in cui Demir e Züleyha avranno l'opportunità di dare il loro saluto definitivo alla donna.

Tutti alla caccia di Behice

Nelle prossime puntate tutti avranno la conferma che Behice sia l'assassina di Hünkar. Per scappare dall'arresto la donna prenderà la macchina di Müjgan e fuggirà via. Fekeli e Züleyha andranno alla ricerca di Behice, e una volta trovata la inseguiranno lungo la strada. Anche Demir prenderà parte dell'inseguimento e il suo unico obiettivo sarà quello di ucciderla.

Sarà in macchina insieme a Sermin, che non si fiderà propriamente di lui.

Behice sarà molto nervosa perché saprà che tutti la stanno cercando, ma non potrà immaginare che Fekeli e Züleyha le staranno alle calcagna.

Si chiude il caso dell'omicidio di Hünkar

Alla fine Behice morirà buttandosi da un dirupo pur di non passare il resto dei suoi giorni in carcere. Con la sua dipartita Züleyha riuscirà a vendicare l'omicidio di Hünkar, per questo motivo si recherà in cimitero per darle un ultimo saluto. "Sei stata vendicata, adesso mamma puoi riposare in pace", le dirà Züleyha, che pochi istanti dopo verrà raggiunta da Demir. Quest'ultimo le racconterà che ha parlato con il pubblico ministero di Çukurova: il corpo di Behice è stato portato all'obitorio e il caso sull'omicidio di Hünkar si è definitivamente chiuso.

La donna non verrà nemmeno seppellita a Çukurova.

Züleyha si lascerà andare alla malinconia e penserà a Hünkar: "A volte mi manca molto". Demir rimarrà colpito dall'affetto della giovane nei confronti della madre: "Ti voleva bene come una figlia lo sai e tu hai fatto qualsiasi cosa pur di renderle giustizia".

'Sei una donna coraggiosa, cara Züleyha Yaman'

A proposito di ciò, Demir le chiederà qualche cosa in più su Sadi, l'investigatore privato che ha scoperto che l'assassina di Hünkar era proprio Behice. "Conosco Sadi dai tempi in cui abitavo a Istanbul, era un ufficiale del mio distretto. Un uomo onesto, anche Yilmaz lo conosceva e gli voleva tanto bene.

Ci ha fatto tanti favori e quando gli ho chiesto una mano per questo caso non mi ha voltato le spalle".

Demir le chiederà perché non gli esternato i suoi dubbi in merito a Behice: "L'avresti uccisa - gli dirà Züleyha - non avresti pensato a me e ai bambini, ma solo a farla fuori". Demir proseguirà a rendere grazie Züleyha: "Hai protetto mia madre come se fosse del tuo stesso sangue, non saprò mai come ringraziarti". Anche lui si lascerà andare a un momento di malinconia: "A volte vedo mia madre nei tuoi occhi. Il popolo di Çukurova l'amava tanto e se ti accetta come la nuova signora del paese è perché sei una donna coraggiosa, cara Züleyha Yaman". I due si lasceranno andare a un sorriso e il ricordo di Hünkar sarà sempre vivo nei loro cuori.