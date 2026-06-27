Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la soap opera turca Yasak Elma), la morte di Halit continuerà ad avere pesanti ripercussioni anche sugli affari. Mert sosterrà che l'Argun Holding è ormai in grave difficoltà economica e proporrà di cedere la quota di maggioranza alla Kuyu Holding. Ender, però, si opporrà, mentre farà il suo ingresso Hasan Ali Kuyucu, l'imprenditore interessato all'acquisizione.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il piano segreto di Mert per vendere la Argun Holding

Tutto inizierà durante una tesa riunione aziendale, nella quale Mert spiegherà che la società continua a perdere valore in Borsa dopo la morte di Halit e l'uscita di alcuni soci stranieri.

Convinto che la situazione sia critica, annuncerà di aver quasi concluso le trattative con la Kuyu Holding.

Quando Ender gli chiederà chiarimenti, Mert risponderà: "Sto parlando di vendere la quota di maggioranza alla Kuyu Holding". La proposta provocherà la reazione di Ender: "Io le mie quote non le venderò mai".

Lo scontro di fuoco tra Ender e Mert

Mert proverà a convincere tutti sostenendo di essere "un professionista che vede il futuro e sta cercando di salvare l'azienda", ma Ender lo accuserà di essere il principale responsabile della crisi finanziaria.

L'uomo presenterà Hasan Ali Kuyucu come uno degli imprenditori più ricchi della regione di Çukurova, spiegando che ha costruito la propria fortuna con gli investimenti nel settore minerario e turistico e che il suo gruppo è interessato soprattutto a Falcon Havacılık, la società aeronautica controllata dall'Argun Holding.

Hasan Ali Kuyucu si presenta alla Argun Holding

Poco dopo, Hasan Ali Kuyucu si presenterà alla sede di Argun Holding con circa mezz'ora di ritardo. Prima dell'incontro dirà ai suoi collaboratori: "La prima impressione è fondamentale: sorriderete, sarete simpatici e positivi".

Entrato nella sala riunioni, si scuserà per il ritardo attribuendolo al traffico di Istanbul e si presenterà con il suo consueto tono ironico e disinvolto. Dopo aver salutato Ender e gli altri dirigenti, inizierà così la delicata trattativa che potrebbe cambiare il futuro di Argun Holding.