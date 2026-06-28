Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la serie turca Yasak Elma), essendosi ritrovata con un'eredità molto inferiore alle aspettative dopo la morte di Halit, Yildiz seguirà il consiglio della madre Asuman e proverà a rifarsi una vita accanto a Çağatay, un giovane e facoltoso imprenditore, figlio di Hasan Ali Kuyucu, il nuovo socio di maggioranza dell'Argun Holding. Per attirare la sua attenzione organizzerà un incontro "casuale" in un locale, ma il suo piano si trasformerà in una figuraccia.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz punta Çağatay, il figlio di Hasan Ali

La svolta prenderà il via subito dopo la morte di Halit, quando Yildiz si trasferirà con la madre Asuman in una nuova residenza. Convinta che la figlia debba trovare un marito ricco piuttosto che cercare un lavoro, Asuman le proporrà una serie di possibili pretendenti. Tra tutti, Yildiz resterà colpita da Çağatay, giovane imprenditore appartenente a una delle famiglie più influenti della città e figlio di Hasan Ali Kuyucu, il nuovo partner dell'Argun Holding.

Grazie all'aiuto di Caner, che riuscirà a scoprire in quale locale si trovi l'uomo, Yildiz tenterà la fortuna presentandosi nello stesso locale.

Il disastroso primo incontro tra Yildiz e Çağatay

Prima dell'incontro, Asuman resterà sorpresa dalla trasformazione della figlia e le dirà: "Se non fossi mia figlia, non crederei nemmeno di averti partorita". Caner, invece, la metterà in guardia: "Non affrontarlo di petto. Questa sera dovrai sembrare delicata e fragile".

Quando Çağatay uscirà dal locale, Yildiz entrerà nel panico: nel disperato tentativo di attirare la sua attenzione, finirà per lanciare accidentalmente la borsa proprio sulla sua auto.

Per giustificarsi inventerà una scusa improbabile, sostenendo che un insetto le è saltato addosso. Poi, notando che l'uomo la osserva, cercherà di fare colpo dicendogli: "Mi chiamano la ragazza dagli occhi di cerbiatta", salvo accorgersi pochi istanti dopo di aver perso una lente a contatto.

Yildiz non si arrende, scatta il nuovo piano

Dopo la partenza di Çağatay, Asuman e Caner non risparmieranno le battute. La madre la prenderà in giro dicendole che, senza una lente, sembrava "un gatto di Van", mentre Yildiz si dispererà per aver perso l'occasione di conoscere quello che definirà un uomo "molto affascinante, carismatico e anche single".

Nonostante il fallimento del primo tentativo, Asuman inviterà Caner a scoprire quali siano i luoghi abitualmente frequentati da Çağatay, convinta che presto ci sarà un'altra occasione per far incontrare i due.