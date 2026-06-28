Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (la soap turca Yasak Elma), Yildiz si ritroverà al centro di un malinteso. Dopo essere stata vista più volte in compagnia di Hasan Ali Kuyucu, la madre di Çağatay sarà convinta che tra i due ci sia una relazione. Quando troverà Yildiz sulla porta dell'appartamento del figlio, la accuserà davanti a lui di essere la nuova compagna del suo ex marito.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz scambiata per l'amante

Nei giorni precedenti, la donna aveva visto Yildiz parlare e confidarsi con Hasan Ali Kuyucu nella sede della Argun Holding.

Convinta che tra il suo ex marito e la giovane sia nata una relazione, inizierà a credere che Yildiz sia la sua nuova fidanzata. L'equivoco è destinato a esplodere a causa di una banale dimenticanza.

Yildiz torna da Çağatay ma scopre la trappola

Dopo aver utilizzato il bagno di Çağatay per lavare il piccolo Halit Can, Yildiz si accorgerà di aver dimenticato il biberon del bambino nell'appartamento del vicino. Il giovane le permetterà di entrare per recuperarlo, senza sapere che sua madre si trova già in casa.

Scoppia la furia contro Yildiz

Senza riuscire a trattenersi, la madre di Çağatay indicherà Yildiz e dirà al figlio: "Questa donna è la fidanzata di tuo padre!".

Çağatay, sorpreso, proverà subito a chiarire il malinteso spiegando: "Yildiz è soltanto la mia vicina di casa".

La diretta interessata, invece, resterà spiazzata dall'accusa. Non saprà che la madre del giovane l'ha già vista più volte insieme a Hasan Ali e che, proprio per questo, ha tratto conclusioni del tutto sbagliate.

Chi sono Hasan Ali Kuyucu e Çağatay

Hasan Ali Kuyucu farà il suo ingresso nelle prossime puntate di Forbidden Fruit come potente imprenditore di Adana e nuovo socio di maggioranza dell'Argun Holding, dopo aver rilevato gran parte delle quote dell'azienda fondata da Halit. Carismatico, imprevedibile e molto influente, diventerà uno dei protagonisti della nuova fase della soap.

Çağatay, invece, è il figlio di Hasan Ali. Giovane imprenditore e vicino di casa di Yildiz, entrerà gradualmente nella sua vita dopo il trasferimento della donna in una nuova residenza. Tra i due nascerà un rapporto sempre più stretto, destinato ad avere un ruolo centrale nelle future vicende della serie.