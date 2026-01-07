Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 12 al 17 gennaio svelano che Hope verrà messa a conoscenza che Sheila è ancora viva e Finn condividerà con lei la gioia nell'apprendere che sua madre biologica non è stata uccisa da Steffy.

Steffy preoccupata per l'ossessione di Deacon per Sheila

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 12 a sabato 17 gennaio prendono il via dalla felicità che proverà Finn nel vedere che sua madre è ancora in vita. Anche Deacon non smetterà di esultare per la notizia, tanto più che l'uomo era sempre stato convinto che Carter fosse in vita.

Alla Forrester, Hope ringrazierà Ridge e Carter per la fiducia accordata alla sua linea di moda nonostante l'addio di Thomas. Alla riunione si aggiungerà Steffy, ma il suo stato d'animo non sarà dei migliori visto che la donna non vedrà di buon occhio Deacon visto il modo in cui continua a parlare di Sheila al marito. Ridge sarà preoccupato nel vedere la figlia agitata.

Deacon chiede alla Carter di sposarlo

Hope verrà messa al corrente del fatto che Sheila è viva. Deacon la vorrà convincere che è cambiata mentre Finn crederà che si tratti addirittura di un miracolo. Alla Forrester, Liam raggiungerà Carter e Steffy che ignari di tutto parleranno dell'ossessione di Deacon per Sheila, sostenendo che questo atteggiamento potrebbe causare dei problemi a tutti quanti.

Sheila racconterà a Hope del piano di Sugar che l'aveva rinchiusa in un magazzino con l'intento di uccidere Steffy e far ricadere poi la colpa su di lei. Poco dopo, Finn si confronterà con Hope senza nascondere la sua gioia. Hope però lo metterà in guardia facendogli notare che Steffy potrebbe avere una reazione totalmente opposta alla sua. Finn sarà consapevole di tutto ma nutrirà la speranza che Steffy possa accogliere Sheila, ormai cambiata, nelle loro vite.

Mentre Steffy ringrazierà Liam per il sostegno ricevuto, Deacon si troverà da solo con Sheila e al massimo della felicità, il ristoratore chiederà a Carter di sposarlo.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, certo che Sheila sia viva, Deacon ha indagato sul passato della donna venendo a conoscenza dell'esistenza di Sugar, una donna con le sembianze di Sheila che voleva vendicarsi di lei.

Con l'aiuto di Finn e dopo la testimonianza di un senzatetto, Deacon è giunto presso un magazzino abbandonato dove ha trovato Sheila in fin di vita. Finn l'ha rianimata e portata a casa del ristoratore dove la donna pian piano si è ripresa raccontando della vendetta che Sugar voleva mettere in atto uccidendo Steffy e facendo ricadere su di lei la colpa.