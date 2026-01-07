Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 12 al 17 gennaio svelano che Halit avrà intenzione di divorziare da sua moglie Yildiz. Inoltre, per stare vicino al figlio Erim, Halit deciderà di trasferirsi a casa di Ender, la quale non perderà tempo ad approfittare della situazione.

Halit vuole divorziare

Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre alle 14.10 e sabato 17 gennaio alle 14.30 circa prendono il via dalla rivelazione che Esra farà a Zeynep, alla quale confesserà che Cagla la sta ricattando.

Dopo il ricovero di Erim, Halit si riavvicinerà molto ad Ender. Per questa ragione, Yildiz sarà consapevole che una nuova crisi matrimoniale è alle porte e si preparerà ad affrontarla. Infatti, ben presto il marito lascerà il tetto coniugale e andrà ad abitare a casa di Ender per stare vicino a Erim, il quale una volta dimesso dall'ospedale si sentirà più sicuro a casa della madre. Inoltre, Halit comunicherà a Ender di aver intenzione di chiedere il divorzio a Yildiz. Naturalmente, la donna non perderà l'occasione per rafforzare il suo potere sull'ex marito.

Yildiz si rompe una gamba di proposito

Yigit comincerà a nutrire il sospetto che Halit sia suo padre e confiderà i suoi pensieri a Nigar.

Poco dopo, Yigit comincerà a lavorare nell'azienda di Halit, facendosi notare per la sua attitudine al lavoro. Contemporaneamente, Zeynep affronterà Hazal raccontandole di essere al corrente del passato sentimentale tra lei ed Alihan.

Temendo che stavolta la decisone di Halit sia definitiva, Yildiz si romperà di proposito una gamba nel tentativo di attirare l'attenzione del marito spingendole a lasciare la casa di Ender, portando con sé il figlio Erim, per occuparsi di lei. Infine, Ender deciderà di mettere in piedi un piano per contrastare Yildiz, cercando di coinvolgere al contempo anche Kaya.

Riassunto delle puntate precedenti

In seguito ad un diverbio tra Halit e Mustafa, Erim è rimasto vittima di un grave incidente a causa del quale è stato ricoverato in ospedale e si è trovato a rischio di vita.

Fortunatamente il giovane è riuscito a riprendersi ed il padre finalmente gli ha rivelato tutta la verità riguardante Mustafa. Nonostante ciò, Erim ha deciso di andare a stare a casa della madre Ender perché si sente più al sicuro con lei. Halit allora per stare accanto al figlio al quale è molto legato ha deciso di allontanarsi da Yildiz e dalla casa che condivide con lei per andare anche lui sotto lo stesso tetto dell'ex moglie.