C'era grande attesa per le anticipazioni della registrazione di Uomini & Donne del 6 marzo: i fan si aspettavano di scoprire la scelta di Federico, invece lui non era neppure in studio.

Il blogger Pugnaloni ipotizza che il tronista potrebbe prendere una decisione tra Carola e Alice nel corso delle riprese del 7 marzo, alle quali dovrebbe partecipare Luca Daffrè (anche lui assente questo lunedì). Sul fronte Over, ci sono state varie discussioni: Gemma ha rimproverato Silvio per il linguaggio "spinto" che talvolta usa, Roberta si è scontrata con la tronista Nicole a causa di un ballo proposto al corteggiatore Andrea.

Aggiornamenti sulle riprese di U&D

Sono ricominciate le registrazioni di U&D: lunedì 6 marzo, infatti, in rete stanno circolando i primi spoiler su quello che è successo agli Elios tra i tanti protagonisti del cast.

Alle riprese odierne, però, non hanno partecipato molti personaggi del Trono Classico: Federico Nicotera, Carola Carpanelli, Alice Barisciani e Luca Daffrè non erano in studio e nessuno ha mai fatto accenno alla loro assenza.

Nel frattempo invece Lavinia ha aggiornato i presenti sulle esterne che ha fatto con i suoi corteggiatori nei giorni scorsi: con Alessio Campoli c'è stata affinità ma non baci, con Alessio Corvino discussioni e incomprensioni.

I 'no' della dama di U&D

Tra gli argomenti che sono stati affrontati il 6 marzo negli studi di U&D, c'è anche il feeling che è nato tra Nicole e un corteggiatore in esterna.

La tronista, però, ad un certo punto si è scontrata con Roberta Di Padua a causa di Andrea: Maria De Filippi ha chiesto alla dama con chi volesse ballare e lei ha indicato lo spasimante di Santinelli. Tra le due c'è stato un bisticcio, ma il ragazzo ha interrotto tutto rifiutando l'invito della protagonista del Trono Over.

A proposito della romana, le anticipazioni fanno sapere che ha detto "no" sia a una new entry del parterre che a un suo ex.

De Filippi ha mostrato al pubblico un filmato nel quale Riccardo cercava di riavvicinarsi a Roberta facendo un po' il "provolone". Nel corso delle riprese odierne, dunque, i due sono stati messi l'uno di fronte all'altro e Guarnieri ha confermato che vorrebbe rifrequentare Di Padua.

Quest'ultima, però, ha preferito non riaprire un capitolo che si è chiuso anni fa.

I dubbi della protagonista di U&D

Anche Gemma è stata tra i protagonisti della registrazione di U&D del 6 marzo: la dama ha raccontato ai presenti come si è evoluta la sua conoscenza con Silvio nelle ultime settimane. Sebbene provi un interesse per il cavaliere, Galgani non riesce a nascondere l'imbarazzo che sente ogni volta che ascolta le sue battute con doppi sensi. Secondo la torinese, dunque, il suo corteggiatore avrebbe un linguaggio troppo scurrile e farebbe troppi riferimenti alla sfera sessuale.

Tornando al Trono Classico, la conduttrice del dating-show non ha fatto alcun riferimento alla scelta di Federico.

Il fatto che in studio non ci fossero né Nicotera né le sue spasimanti Carola e Alice potrebbe far pensare che la decisione finale del tronista sia vicinissima e che possa essere fatta già nel corso delle riprese previste martedì 7 marzo.

Lavinia, invece, non se la sente ancora di fare il nome della persona con la quale vorrebbe condividere la quotidianità: Alessio Corvino e Alessio Campoli, infatti, aspettano da mesi di sapere chi di loro sarà il preferito della bella Mauro a fine percorso.