Un posto al sole continua ad emozionare il pubblico di Rai 3 e le nuove anticipazioni delle puntate in onda il 29 e il 30 marzo annunciano che per Marina (Nina Soldano) e Roberto i problemi non finiranno. Quando i due sembreranno essersi ritrovati, infatti, un'emergenza finirà per riavvicinare Ferri a Lara (Chiara Conti). La situazione si farà più difficile anche per Silvia (Luisa Amatucci) che dovrà affrontare la crisi economica senza l'aiuto di Otello (Lucio Allocca), mentre Viola (Ilenia Lazzarin) dovrà prendere una decisione sul suo matrimonio.

Infine, non mancheranno i momenti più leggeri, con Otello deciso a rimettere in sesto una moto con l'aiuto di Franco (Peppe Zarbo).

Anticipazioni Un posto al sole: Marina e Roberto nuovamente divisi da Lara

Le anticipazioni di Un posto al sole del 29 e 30 marzo raccontano che a casa Ferri Marina e Roberto decideranno di allentare la tensione creata negli ultimi giorni e ricominciare a costruire il loro equilibrio. L'idillio tra i due coniugi, però durerà davvero poco, perché l'arrivo di una nuova emergenza scombinerà ancora le carte e lo farà a favore di Lara. La signora Martinelli e Roberto, infatti, nel vivere un momento di grande paura si ritroveranno più vicini che mai e Marina ne soffrirà moltissimo.

Le trame non specificano quale sarà l'emergenza che turberà Roberto e Lara, ma è probabile che qualcosa coinvolga il piccolo Tommaso.

Anticipazioni puntate del 29 e 30 marzo: Viola ancora incerta tra Damiano e suo marito

Le puntate di Un posto al sole del 29 e 30 marzo vedranno protagonista anche un'altra coppia sull'orlo del fallimento.

Eugenio (Paolo Romano) e Viola, infatti, saranno a un passo dalla separazione e la figlia di Ornella si renderà conto che dovrà pensare bene e fare una scelta definitiva tra Damiano (Luigi Miele) e suo marito, soprattutto dopo aver capito di non essere indifferente nel vedere Eugenio in compagnia di un'altra donna.

Otello chiederà aiuto a Franco per rimettere a posto una vecchia moto

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 29 al 30 marzo rivelano che per Silvia il momento di crisi al Vulcano non farà che peggiorare e la gravità della situazione sarà dovuta anche al mancato aiuto di Otello, finendo per raggiungere anche la sfera privata degli affetti. Il marito di Teresina, inoltre, troverà un obiettivo da raggiungere in una moto da rimettere a posto e per fare questo chiederà l'aiuto di Franco Boschi. Infine, Manuela (Gina Amarante) sembrerà non avere nessuna intenzione di mollare la presa con Samuel (Samuele Cavallo)e continuerà a corteggiarlo, mettendo in imbarazzo il fidanzato di Speranza che non saprà come comportarsi.